الأفندي: العالم سيضطر إلى تعديل لقاحات كورونا لمواجهة متحور «أوميكرون»

قال الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية للعلوم، إن تعديل لقاحات كورونا يعتبر خط الدفاع الأول ضد متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، مشيرًا إلى أن اللقاحات الروسية قد تتعرض لتعديل بسيط لمكافحة «أوميكرون»، ويمكن أن ينتج اللقاح الجديد خلال 45 يومًا.

الإغلاق الجزئي لن يكون فعالا ضد «أوميكرون»

وأضاف الأفندي خلال لقاء عبر تطبيق سكايب برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد وليندا عبداللطيف، أن مؤهلات المتحور الجديد تجعله قادرا على إضعاف اللقاحات، وبخاصة أنه أقوى من متحور دلتا بنسبة تتراوح بين 20% و30%، مشددًا على أن الإغلاق الجزئي لن يأتِ بأي نتيجة في مواجهة هذا المتحور، لكن يجب تنفيذ الإغلاق العام.

«أوميكرون» يجمع بين 5 متحورات

وتابع أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية للعلوم، أن خطورة متحور أميكرون تكمن في أنه يجمع بين 5 متحورات مثل ألفا وبيتا وجاما ودلتا وبالتالي فإنه يستطيع الهروب من المناعة.

فعالية اللقاحات قلّت في مواجهة دلتا وستنخفض أكثر مع أوميكرون

وأشار محمود الأفندي، إلى أن فعالية لقاحات كورونا ستقل في مواجهة متحور أوميكرون، فقد انخفضت فعاليتها أمام دلتا من 92% إلى 75% للقاح سبوتنيك v، أما لقاح فايزر فقد انخفضت فعاليته ضد كورونا 93% إلى 60% في مكافحة دلتا، وإذا انخفضت لقاحات كورنا إلى نسبة الـ50% فإن العالم سيشهد كارثة.

روسيا بدأت في تطوير اللقاحات لمواجهة أوميكرون

ولفت، إلى أن المعاهد العلمية في روسيا بدأت في تطوير اللقاحات، كما أعلنت شركة «موديرنا» أن لقاحها لن يكون فعالا في مواجهة أوميكرون، حيث إنه مؤهل ليكون من أقوى المتحورات، مؤكدًا أن اللقاح الصيني سيكون في حاجة إلى التعديل.