وزير الأوقاف يكرم ثلاثة عشر فائزا في اختبار القراءة الحرة باللغة الإنجليزية

كرم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الواعظات الناجحات في اختبار القراءة الحرة باللغة الإنجليزية، كما كرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم الثانية للطلاب الوافدين بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

أولا: الواعظات الناجحات في القراءة الحرة باللغة الإنجليزية

1 نجاة علي محمود عقيل، خمسمائة جنيه وشهادة تقدير.

2 هالة محمد ربيع أحمد حسن، خمسمائة جنيه وشهادة تقدير.

3 راوية عبدالمنعم محمد خليل، خمسمائة جنيه وشهادة تقدير.

4 محروسة زناتة السيد زناتة، خمسمائة جنيه وشهادة تقدير.

5 حنان حسني حسن محمود، خمسمائة جنيه وشهادة تقدير.

6 دينا محمد حسن جدامي جدامي، خمسمائة جنيه وشهادة تقدير.

الفائزون في مسابقة القرآن الكريم الثانية للطلاب الوافدين بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

1. خان محمد عبدالصمد، أفغانستان، القرآن كاملًا، شهادة تقدير ومكتبة علمية من إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

2. شزري محمد حسني بن محمد شعراني، ماليزيا، القرآن كاملًا، شهادة تقدير ومكتبة علمية من إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

3. أبي حسين يحيى، أوزبكستان، القرآن كاملًا، شهادة تقدير ومكتبة علمية من إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

4. أحمد حافظ فضل الله ديبوت، إندونيسيا، نصف القرآن، شهادة تقدير ومكتبة علمية من إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

5. أحمد مانا عبدالفتح، الكاميرون، نصف القرآن، شهادة تقدير ومكتبة علمية من إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

6. حسن علي مرتضى، إندونيسيا، نصف القرآن، شهادة تقدير ومكتبة علمية من إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

7. أوكتارينا عبدالله سوران، إندونيسيا، ربع القرآن، شهادة تقدير ومكتبة علمية من إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

ثالثًا: ألف جنيه لكل من أوائل المسابقات القرآنية

1. محمد رمضان كمال محمود، الفيوم.

2. آلاء عمر خليل الطيب، البحيرة.

3. عماد أبو بكر محمد إبراهيم، الجيزة.

4. روميساء السيد السعدني، البحيرة.

5. عبدالله عمار محمد السيد، الشرقية.

6. عبدالرحيم محمد علي إبراهيم، أسوان.

7. سارة محمد زكريا، البحيرة.

8. عبدالرحمن فرج حافظ برعي، القليوبية.

9. عبدالحميد جمال عبدالحميد، البحيرة.

10. عبدالله سعيد محمد بيومي القزاز، البحيرة.

11. ميادة محمود عبدالرحمن، البحيرة.

12. محمد أحمد فتح الله أحمد، الشرقية.

13. إسراء السيد الهنداوي، البحيرة.

14. الزهراء لايق، كفر الشيخ.

15. بلال محمد السيد أحمد جمعة، كفر الشيخ.

16. ندى أسمر محمد، البحيرة.

17. محمود سعيد سعيد ضيف الله، كفر الشيخ.

18. مصطفى عبدالغني محمود، الجيزة.

19. عبدالعزيز شعبان عبدالعزيز، الجيزة.

20. أحمد جمال السيد حشيش، الغربية.

21. محمد أحمد خليفة حسن، أسيوط.

22. أيمن منصور عبدالعزيز متولي، الجيزة.

23. حمادة محمد السيد خطاب، البحيرة.

24. نصر السيد نصر عبدالسلام، البحيرة.

25. إسلام محمد إبراهيم نوح، الدقهلية.

26. محمد مصطفى عبدالفتاح، الشرقية.

27. طارق شعبان أحمد عبده، البحيرة.

28. أيمن أحمد حسن أبو علام، الإسكندرية.

29. عبدالله راغب إبراهيم أبو خليفة، الإسكندرية.