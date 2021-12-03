اليوم.. وزير الأوقاف يفتتح المسجد الكبير بعزبة الشرملسي في المحلة

يستقبل الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم الجمعة، الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، بمكتبه الخاص بديوان المحافظة، وذلك في إطار جولات وزير الأوقاف الميدانية لتجديد الخطاب الديني وافتتاح المساجد الجديدة على مستوى مراكز المحافظة.

محافظ الغربية يستقبل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بمكتبه بديوان المحافظة

ومن المنتظر أن يؤدي الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، صلاة الجمعة بالمسجد الكبير، عقب افتتاحه بعزبة الشرملسي بنطاق قرية الهياتم بمركز المحلة بتكلفة مالية تتجاوز 15 مليون جنيه.

افتتاح المسجد الكبير بعزبة الشرملسي بقرية الهياتم بنطاق مركز المحلة

كما يشارك في تلك الجولة كل من الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية واللواء حسين الهنيدي سكرتير عام محافظة الغربية، ولفيف من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية ومشايخ ودعاة الأزهر والأوقاف.

بدء تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء حول لقاح كورونا

جدير بالذكر أنه بدأ تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمنع دخول المواطنين إلى المصالح الحكومية بالمحافظة، دون تقديم شهادة الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021.

كما كشف محافظ الغربية أن جميع العاملين بالديوان العام، تلقوا القاح بنسبة 100٪، و 95٪ لباقي المصالح الحكومية داخل نطاق المحافظة، وذلك تطبيقاً لقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن المحافظة مستمرة في إعطاء اللقاح للمواطنين من خلال المراكز الثابتة والمتحركة لمديرية الصحة، حيث وصل عدد من تلقوا اللقاح بنطاق المحافظة، إلى 1.6 مليون مواطن.