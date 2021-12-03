استعدادات قرية الهياتم بالغربية لاستقبال وزير الأوقاف لافتتاح المسجد الكبير

شهدت قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم، استمرار استعدادات ورفع حالة الطوارئ بين صفوف أسر وعائلات القرية، استعدادا لاستقبال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في زيارة ميدانية لافتتاح المسجد الكبير بعزبة الشرملسي، بتكلفة تزيد عن 15 مليون جنيه بالجهود الذاتية.

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشرملسي

كما حرص أهالي قرية الهياتم على إقامة شوادر لتزيين مدخل القرية الواقعة على طريق «طنطا - المحلة» الزراعي، وتعليق رايات وأعلام مصرية وصولا لأبواب المسجد الجديد بطول 3 كيلو مترات.

محافظ الغربية يوجه بإنهاء الاستعدادات وتهيئة مدخل قرية الهياتم

في المقابل، أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية اليوم، توجيهاته العاجلة إلى الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، بأهمية التعاون مع اللواء حسين لبيب، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، لإنهاء كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال وزير الأوقاف والوفد المرافق له خلال الساعات المقبلة.

في ذات السياق، باشر نائب المحافظ أعمال تطوير وتجميل مدخل قرية الهياتم، حيث تتم أعمال نظافة ورفع القمامة والإشغالات بداية من مدخل قرية الهياتم على طريق «المحلة - طنطا»، وحتى عزبة قسم ثان الهياتم بطول 1.5 كم تقريبا، مع تمهيد الطريق وتسويته بالجليدر، فيما تم تجميل البوابة الخارجية وتزيينها بأعلام مصر.

تزيين مدخل قرية الهياتم بالرايات والأعلام

الجدير بالذكر أن محافظ الغربية سيستقبل وزير الأوقاف بمكتبه الخاص بديوان المحافظة قبل التحرك إلى عزبة الشرملسي لافتتاح المسجد الكبير، والذي تم بناءه بالجهود الذاتية.

كما يرافق محافظ الغربية في جولته برفقة وزير الأوقاف، كل من نائب محافظ الغربية والسكرتير العام ورئيس مجلس مركز ومدينة المحلة ولفيف من أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ.