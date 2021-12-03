الكشف على 1000 مواطن ضمن قافلة طبية لمرضى العيون بالزقازيق

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، القافلة الطبية لمرضى العيون بمركز ومدينة الزقازيق، والتي ينظمها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع مستشفى الزقازيق للقوات المسلحة، وجمعية الأورمان، وذلك على مدار يومين منذ أمس الخميس وحتى مساء اليوم الجمعة، بمجمع شيبة للمعاهد الأزهرية بمركز الزقازيق.

توقيع الكشف الطبي على المواطنين بأحدث أجهز العيون

جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار المبادرة الرئاسية «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الأبصار، وبتكليف من الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

وتابع وكيل الوزارة، سير العمل بالقافلة الطبية، وأماكن توقيع الكشف الطبي على المرضى والمواطنين مرضى العيون، وإجراء الفحوصات الطبية لهم بأحدث الأجهزة الطبية للعيون، وتفقد أماكن الانتظار، وتم التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، كما تابع تسليم المرضى للنظارات الطبية، وصرف العلاج اللازم لهم مجاناً، وبلغ ما تم توقيع الكشف الطبي عليه منذ أمس وحتى وقت الزيارة أكثر من 1000 مريض، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية لإزالة المياه البيضاء، والمياه الزرقاء إلى مستشفى الزقازيق العسكري.

تطعيم المواطنين بلقاح كورونا داخل مجمع المعاهد الأزهرية

كما تفقد وكيل الوزارة، فرقة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا داخل مجمع المعاهد الأزهرية، التابعة للإدارة الصحية بالقنايات، وتابع خلالها انتظام سير العمل، ومؤشرات الأداء، وإجراءات تسجيل المواطنين على السيستم الخاص بوزارة الصحة، وتطعيمهم بلقاح كورونا، مؤكداً على أهمية تطعيم جميع المواطنين المترددين على القافلة، الذين لم يتلقوا اللقاح حتى الآن، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، ونشر المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء.

وأكد الدكتور هشام مسعود أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، مشيداً بدور جميع مؤسسات الدولة، وتضافر الجهود من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، مقدماً الشكر لجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.