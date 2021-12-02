محافظ الشرقية يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الرصف.. بتكلفة 18 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معدلات أداء تنفيذ مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بمعرفة جهاز تعمير سيناء، في مركز أبو حماد ومدينة الصالحية الجديدة، والبالغ عددها 4 مشروعات بإجمالي أطوال 10.5 كم وبتكلفة 18 مليونا و200 ألف جنيه، بهدف الوصول إلى بنية تحتية سليمة بقطاع الطرق وتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

تنفيذ أعمال رصف وإنشاء طريق الديسة - الخيس

وأوضح محافظ الشرقية، أن مركز أبو حماد يشهد تنفيذ أعمال رصف وإنشاء طريق الديسة - الخيس «السيد أيوب سابقا»، بطول 1.25 كم وعرض 6 م، ورصف طريق كوبري عمريط مدخل خلوة أبو مسلم بطول 700 م وعرض 6 م، بتكلفة إجمالية 3 ملايين و140 ألف جنيه، ورفع كفاءة ورصف طريق الميزانية حتى الوحدة المحلية بالأسدية بطول 3 كم وبتكلفة 5 ملايين و640 ألف جنيه ورفع كفاءة ورصف جسر ترعة الشيخ حامد بدءا من طريق أبو كبير- أبو حماد حتى الوحدة المحلية بطويحر، بطول 4 كم وعرض 7 م، وبتكلفة 5 ملايين و960 ألف جنيه.

مدينة الصالحية تشهد تنفيذ مشروع إنشاء ورصف طريق خليج حمدي

كما أشار محافظ الشرقية إلى أن مدينة الصالحية تشهد تنفيذ مشروع إنشاء ورصف طريق خليج حمدي الرابط بين طريق «الصالحية - فاقوس» وطريق «الصالحية القديمة بفاقوس - الصالحية الجديدة» بطول 1.5 كم وعرض 8 م وبتكلفة 3 ملايين و460 ألف جنيه.

وأكد المحافظ على ضرورة إلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة الأعمال، مع مراعاة الجودة في العمل طبقاً للمواصفات المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد، لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مؤكدا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.