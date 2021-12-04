تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والسودان وموعدها اليوم

تتجه أنظار الجمهور العربي والأفريقي، اليوم السبت الموافق 4 ديسمبر، إلى ستاد راس أبوعبود بالعاصمة القطرية، حيث تقام المباراة المرتقبة بين منتخبي مصر والسودان في كأس العرب 2021/2022، وذلك بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، طاقم تحكيم المباراة المقامة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

ومن المقرر بث المباراة بين منتخبي مصر والسودان في كأس العرب في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسودان، بطاقم تحكيم نيوزلندي مكونًا من ماثيو كونجر حكم ساحة، حكم مساعد 1 ماكاسيني تيفيتا، حكم مساعد 2 موتوكا برنارد، الحكم الرابع أندريس ماتياس، حكم مساعد الفيديو (VAR) بلوم كيفين نيد، حكم الفيديو المساعد كريستيان جيتلمان جير.

تردد القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر في كأس العرب

وفي سياق متصل، كانت قد نوهت الـ فيفا في بيان سابق لها، أن بطولة كأس العرب، تنقل عبر قنوات «بي إن سبورت»، التي ستذاع عبر القنوات المفتوحة، وكذلك قناة الكأس القطرية والتي جاءت تردداتهم على النحو التالي:

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة beIN SPORTS على القمر يوتلسات

التردد 12604 أو 11054 أو 11013

الاستقطاب أفقي.

معامل الترميز 27500.

معادل تصحيح الخطأ 3/2.

إشارة إرسال البث DVB-S2.

معدّل تردد الموجة 8PSK.

تردد قناة الكأس القطرية على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11919.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

باقي مباريات مجموعة المنتخب المصري في كأس العرب

لبنان والجزائر يوم 4 ديسمبر

مصر والسودان يوم 4 ديسمبر

الجزائر ومصر يوم 7 ديسمبر

لبنان والسودان 7 ديسمبر

منتخبات المجموعة الرابعة

وتضم المجموعة الرابعة كل من مصر ولبنان والسودان والجزائر في بطولة كأس العرب 2021 والتي انطلقت الثلاثاء الماضي 30 نوفمبر، وتستمر حتى يوم 18 من ديسمبر الجاري.