الليلة.. بدء عرض «عائلة لاسعة جدا» و«جوازة معفرتة» بموسم الرياض 2021

تبدأ الليلة عروض مسرحيتى «عائلة لاسعة جدا» و«جوازة معفرتة»، في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، ومن المقرر أن يستمر العرضين حتى 6 ديسمبر الجاري، العرض الأول من بطولة أحمد زاهر وابنتيه ملك وليلى، أما العرض الثاني يجمع أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد.

أسعار تذاكر العرض المسرحي «عائلة لاسعة جدا» و«جوازة معفرتة»

وتأتي أسعار تذاكر العرض المسرحي «عائلة لاسعة جدا» المعروض على مسرح « بكر الشدي»، و«جوازة معفرتة» المعروض على مسرح «محمد العلي»، في 5 فئات تبدأ بـ 110 وتتدرج ما بين 175، 250 و350 ريال سعودي، بينما تصل تذكرة الـ «VIP» لـ 550 ريال سعودي، وهو ما يتجاوز ألفي جنيه مصري، وذلك وفقا لما نشره الموقع الرسمي للحجز.

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي حول رجل الأعمال الثري البخيل «رمزي»، والذي يرغب في الزواج من سيدة غنية ولكنها تضع شرطا واحدا للموافقة على الزواج منه، وهو أن تجتمع مع بناته، لتسوء الأوضاع بعد ذلك، وهي من تأليف محسن رزق وإخراج تامر كرم ويشارك في بطولتها مجموعة من نجوم الكوميديا من بينهم أحمد زاهر، أحمد فتحي، منة فضالي ومروة عبد المنعم بالإضافة إلى ملك وليلى أحمد زاهر.

بينما تدور أحداث مسرحية «جوازة معفرتة» قصة حب رومانسية بين الأميرة الجنية ذات الحسب والنسب وشخص عادي، وتواجه محاولات زواجهما عقبات عديدة، وهي من بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أنور، إيمان السيد، تأليف وأشعار ورؤية فنية وإنتاج أمير طعيمة، ورؤية موسيقية وألحان عمرو مصطفى، وإخراج أوتاكا.

المسرحيات المصرية في موسم الرياض 2021

وشهد موسم الرياض 2021، تقديم مجموعة من العروض المسرحية الجديدة لنجوم الكوميديا المصريين بدأت بـ «سلام مربع» للنجم محمد هنيدي، ثم «اللمبي في زمن الجاهلية» للنجم محمد سعد، بالإضافة إلى مسرحية «عائلة تس» التي شارك في بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين مصطفى خاطر، بيومي فؤاد بالإضافة إلى محمد سلام وشيماء سيف.