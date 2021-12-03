شيرين عبد الوهاب تؤكد انفصالها رسميا عن حسام حبيب: هفتح صفحة جديدة

أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب خبر انفصالها عن الفنان حسام حبيب، اليوم، وذلك بعد ساعات من إعلانها ذلك بصورة غير رسمية مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، وقالت في بيان صحفي إن الطلاق وقع بالفعل بينها وبين الفنان المصري في هدوء تام دون وقوع أي مشاكل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية.

وطالبت شيرين عبدالوهاب الصحافة وجميع وسائل الإعلام بإحترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الاطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتى في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب»

وأوضحت شيرين في بيانها :«أن هذا البيان يأتى لحسم الجدل الدائر في هذا الموضوع، ويأتى أيضا في إطار إحترامها لجمهورها الذي يساندها دائما في كل المواقف الصعبة التي تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما».

وأكدت شيرين عبدالوهاب أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا وأنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشىء، وتنتوى العودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة، حيث أن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها، لاسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربى.

شيرين عبد الوهاب مازالت تتابع حسام حبيب على منصات التواصل الاجتماعي

وبالرغم من انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب إلا أنهما مازال يتابعان بعضهما البعض على منصات التواصل الاجتماعي «تويتر» و«إنستجرام»، بالإضافة إلى صورهما معا حتى الآن، على حساب شيرين على «إنستجرام» تتابع 59 شخصا من بينهم حسام حبيب، ومازالت هناك صور تجمعها به على حسابها الرسمي كان آخرها بتاريخ 10 يوليو 2019، وهو نفس الأمر بالنسبة لـ «حبيب» الذي يتابع 110 شخصا عبر حسابه على «إنستجرام» شيرين من بينهم، ومازالت صورها موجودة على حسابه كان آخرها في مارس الماضي، تضمنت تهنئة بعيد الأم.