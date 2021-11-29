شيرين عبد الوهاب تتجاهل الرد على أنباء طلاقها من حسام حبيب

على غير العادة تجاهلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أخبار انفصالها عن الفنان حسام حبيب، من خلال الترويج لحفلها في الإمارات العربية المتحدة، وحتى الآن لم يخرج أحد من الثنائي بالنفي أو التأكيد، وذلك بعدما أعلنت نضال الأحمدية خبر الانفصال.

ونشرت شيرين عبد الوهاب بوستر حفلها في الإمارات، وكتبت عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر: «موعدنا إن شاء لله في أبو ظبي في مهرجان أم الإمارات.. وحشتوني».

موعد حفل شيرين عبد الوهاب

ومن المقرر أن يُقام حفل شيرين عبد الوهاب يوم 10 ديسمبر المقبل في كورنيش أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكانت شيرين تستعد لذلك الحفل منذ فترة طويلة.

حقيقة انفصال شيرين عبد الوهاب

كشف مصدر مقرب لـ «الوطن»، أن حسام حبيب فعلياً هو السبب في اختفائها، وأنه مُسيطر عليها منذ زواجهما، ولا تظهر في أي برنامج أو حفلة إلا بأمر منه شخصياً، وأن كل القربيين منها يريدون أن تأخذ حريتها بعيدًا عنه.

تسريب أغنية شيرين الجديدة

وسربت أغنية الفنانة شيرين عبد الوهاب الجديدة، التي تحمل اسم «ملكش أمان»، وذلك بعدما أعلنت الإعلامية نضال الأحمدية، خبر انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.

ونشر الملحن عمرو الشاذلي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خبر تسريب الأغنية، حيث كتب: «لحني.. أغنية ملكش أمان.. تم تسريب الأغنية بعد خبر انفصال الفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان حسام حبيب، ونزول نسخة الديمو.. الأغنية كان متوقع نزولها فى ألبوم الفنانة الكبيرة شيرين عبدالوهاب فى الفترة الجاية».

وأضاف عمرو الشاذلي: «مش عارف أفرح ولا أزعل بصراحة.. وعامة أتمنى لا يتم استبعادها وعدم نزولها في الألبوم القادم، وأتمنى في النهاية أنها تنول إعجابكم».