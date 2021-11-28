رغم كثرة الأخبار التي تزعم انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب، إلا أن الثنائي لم يخرج أحد منهما للنفي أو التأكيد حتى كتابة السطور التالية، وذلك بعدما أعلنت نضال الأحمدية خبر الانفصال.

حقيقة انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

كشف مصدر مقرب لـ «الوطن»، أن حسام حبيب فعلياً هو السبب في اختفائها، وأنه مُسيطر عليها منذ زواجهما، ولا تظهر في أي برنامج أو حفلة إلا بأمر منه شخصياً، وأن كل القربيبن منها يريدون أن تأخذ حريتها بعيدا عنه.

لم تكن تلك المرة الأولى التي تخرج فيها تسريبات تخص انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، حيث واجه الثنائي منذ فترة تسريبات مسجلة من والد حسام حبيب تتتحدث عن الفنانة شيرين بشكل مُشين.

ومن جانبه، كشف الفنان حسام حبيب، رد فعل زوجته الفنانة شيرين على أزمة تسريبات والده، «كنا الساعة 8 الصبح، لقيتها بتعيط وبتقول لي أبوك، افتكرت أنه توفى، ولما سألتها قالت لي كل اللي حصل، شيرين كانت بتعيط عليّ وقالت لي مش عاوزاك تشيل همي، أنت صعبان عليّا لأن اللي اتكلم عنك حد قريب منك».

تسريب أغنية شيرين الجديدة

وسربت أغنية الفنانة شيرين عبد الوهاب الجديدة، التي تحمل اسم «ملكش أمان»، وذلك بعدما أعلنت الإعلامية نضال الأحمدية، خبر انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.

ونشر الملحن عمرو الشاذلي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خبر تسريب الأغنية، حيث كتب: «لحني.. أغنية ملكش أمان.. تم تسريب الأغنية بعد خبر انفصال الفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان حسام حبيب، ونزول نسخة الديمو.. الأغنية كان متوقع نزولها فى ألبوم الفنانة الكبيرة شيرين عبدالوهاب فى الفترة الجاية».

وأضاف عمرو الشاذلي: «مش عارف أفرح ولا أزعل بصراحة.. وعامة أتمنى ميتمش استبعادها وعدم نزولها فى الألبوم القادم، وأتمنى في النهاية أنها تنول إعجابكم».