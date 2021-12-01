محامي شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة طلاقها من حسام حبيب

أثارت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، منذ أيام، جدلا كبيرا بنشرها لخبر انفصال شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب.

حقيقة طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وقال حسام لطفي، محامي الثنائي شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «لم يحدثني أي منهما في هذا الموضوع».

وبهذا الكلام، نفى «لطفي»، وجود أي خلافات بين شيرين وحسام، باعتباره وكيلهما القانوني.

طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

يذكر أن الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، نشرت خبرا على صفحتها الخاصة عبر فيسبوك، أكدت فيه طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، بشكل رسمي، وتم إنهاء إجراءات الطلاق.

ولكن التزم الثنائي شيرين وحسام الصمت ولم يعلق اي منهم علي الاخبار التي تم تداولها حتي الان.

وكانت قد طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنبة جديدة بعنوان كلها غيرانة.

وكانت شيرين عبد الوهاب طرحت مساء أمس أغنية "كلها غيرانة" وقالت كلمات الأغنية: "كلها غيرانة بتحقد والنفسية سواد لو أعدي في حتة أنا مش بسلم من الكومنتات طب أعمل ايه منا ست جميلة ودي كاريزمات أنا بدخل اي مكان بقلبه ده بفضل الله واللي يشوفني على طول بعجبه من غير معاناة في حاجات كده خلقة ربنا مش مجهود عاملاه خلوا اللي يغير مننا يجي ويعمل زينا من غير ما يغل يقل ويضربنا في ضهرنا خلوه يجي في وشنا لو عنده حاجة يقولنا وبلاش بقي شغل قالولنا كفاية كلام عننا".