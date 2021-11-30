رضوى الشربيني لـ شيرين عبد الوهاب بعد تداول أنباء عن طلاقها: «كلنا داعمين ليكي»

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، نصيحة للمطربة شيرين عبد الوهاب، عقب تداول خبر طلاقها من المطرب حسام حبيب، وذلك عبر برنامج «mbc trending».

وقالت رضوى، في تصريحاتها خلال البرنامج: «معرفش إذا كان هذا الخبر صحيح أم لا، ولو بالفعل أنك اتطلقتي يا شيرين فكلنا بنحبك وكلنا داعمين ليكي، ولا نتمني أنك تطلقي أو تنفصلي عن حسام لاننا كلنا عارفين انتوا قد اية بتحبوا بعض».

وأضافت رضوى الشربيني: «لو بالفعل خبر طلاقهم حقيقي هو شخص جيد وهي أيضا وكلنا داعمين لها ونحبها».

انفصال شيرين عن حسام

وخلال الأيام القليلة الماضية، أثارت أعلنت الإعلامية اللبنانية، نضال الأحمدية، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها خبر انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.

في حين تجاهلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أخبار انفصالها عن الفنان حسام حبيب، وقامت بالترويج لحفلها في الإمارات العربية المتحدة، ونشرت «بوستر» الحفل، وكتبت عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر: «موعدنا إن شاء الله في أبو ظبي في مهرجان أم الإمارات.. وحشتوني».

تسربت أغنية ملكش أمان

وفي نفس توقيت تداول خبر انفصال شيرين وحسام، تم تسريب أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة، التي تحمل اسم «ملكش أمان».

ونشر الملحن عمرو الشاذلي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خبر تسريب الأغنية، حيث كتب: «لحني.. أغنية ملكش أمان.. تم تسريب الأغنية بعد خبر انفصال الفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان حسام حبيب، ونزول نسخة الديمو.. الأغنية كان متوقع نزولها في ألبوم الفنانة الكبيرة شيرين عبدالوهاب فى الفترة الجاية».

وأضاف الشاذلي: «مش عارف أفرح ولا أزعل بصراحة.. وعامة أتمنى لا يتم استبعادها وعدم نزولها في الألبوم القادم، وأتمنى في النهاية أنها تنول إعجابكم».