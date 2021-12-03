الحصاد الأسبوعي لـ«الوزراء» اجتماعات وقرارات وافتتاح المنتدى الإسباني

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي للمجلس، خلال الفترة من27 نوفمبر حتى 3 ديسمبر 2021، تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وتضمن التقرير، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بإزالة صفة النفع العام لقطعتي أرض بمحافظة كفر الشيخ وإعادة تخصيصها لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لاستخدامها في إقامة جامعتي كفر الشيخ الأهلية والتكنولوجية، ومهبط للإسعاف الطائر، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بإزالة صفة النفع العام عن 14 قطعة أرض بمحافظات «الفيوم، والبحيرة، والمنوفية، والغربية، والدقهلية، والشرقية، وكفر الشيخ»، وإعادة تخصيصها لصالح صندوق التنمية الحضرية، لاستخدامها في أغراض التنمية العمرانية، بما يخدم أبناء تلك المحافظات.

تخصيص 23 قطعة أرض لصالح صندوق التنمية الحضرية

وتضمن التقرير الموافقة على مشروع قرار لتخصيص 23 قطعة أرض لصالح صندوق التنمية الحضرية، في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك لتنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى «سكن لكل المصريين»، وكذلك الموافقة على استمرار إعفاء عروض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الثالث والأربعين المقام خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2021 من ضريبة الملاهي، وذلك لإثراء الفكر السينمائي المصري بعروض الأفلام الأجنبية المختلفة وتحقيق التنمية الثقافية، كما تمت الموافقة على مقترح استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الثالث والعشرين للدول المشاركة في اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، المقرر عقده في ديسمبر 2023.

وتضمنت القرارت أيضاً، وفقاً للتقرير، الموافقة على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، التي تتضمن أحكاماً تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، والتي تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجانب الموافقة على طلب تنفيذ وتمويل أعمال توسعة الكباري أعلى المجاري المائية التابعة لوزارة الموارد المائية والري، لتتكامل مع أعمال تطوير وتوسعة مداخل ومخارج المزلقانات، ضمن مشروع تطوير مزلقانات السكك الحديدية لتأمين حركة سير القطارات على خطوط الشبكة، وتحقيق أعلى درجات الأمان.

حد أدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية

واعتمد مجلس الوزراء قرار اللجنة الوزارية للسياحة والآثار في اجتماعها السابع المنعقد في 16/11/2021، الخاص بتحديد حد أدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك برفع قيمة الحد الأدنى لتكون 50 دولاراً للفنادق خمس نجوم، و40 دولاراً للفنادق أربع نجوم، و30 دولاراً للفنادق ثلاث نجوم، و20 دولاراً للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة، اعتباراً من الأول من مايو 2022، فيما عدا محافظات الأقصر وأسوان والوادى الجديد، ومدن طابا ونويبع حيث يتم التطبيق اعتباراً من الأول من نوفمبر 2022.

ووافق «الوزراء»، على قرار بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 250.59 م2 الكائنة بأرض ترعة الخشاب الملغاة، زمام الحلف الشرقى، بمركز ومدينة أطفيح بمحافظة الجيزة، بالمجان، لصالح شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لإقامة توسعات لمبنى خدمات المواطنين عليها، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بالترخيص بإصدار عملة تذكارية من الفضة، بمناسبة الاحتفال بمرور 45 عاماً على إنشاء النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وذلك تخليداً لهذا الحدث بما يعكس تقدير الدولة لأعضاء النقابة من المفكرين والأدباء والشعراء والروائيين والمترجمين والنقاد.

تطعيم الأطفال بلقاح «فايزر»

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير عقد اجتماع لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، بغرض متابعة موقف المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي، وتمت الموافقة على تطعيم الأطفال من عمر 12 – 15 عاماً بلقاح «فايزر»، والتفاوض مع شركات تصنيع اللقاحات العالمية لإنتاجها في مصر، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالبدء في تطوير القرى المتضررة من الطقس السيئ في محافظة أسوان، ودخولها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير.

كما عقد «مدبولي»، اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى جانب اجتماع لاستعراض ملامح الخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والنقل، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومساعد وزير قطاع الأعمال للمتابعة، ومساعد وزير النقل للنقل البحري، والمستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تطوير القرى المتضررة من الأمطار في أسوان

وترأس رئيس الوزراء الاجتماع الأسبوعي، لمناقشة عدد من الملفات مثل تطوير القرى المتضررة من الأمطار في أسوان، واحتفالية افتتاح طريق الكباش، وجهود مكافحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى اجتماع مع مسئولي شركة «جنرال موتورز العالمية»، و«مجموعة منصور»، حيث أكد ترحيب الحكومة بكل الشراكات الجادة لتحويل مصر إلى مركز عالمي لتصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، بحضور رئيس مجلس إدارة «مجموعة منصور»، ورئيس شركة «جنرال موتورز العالمية»، ورئيس جنرال موتورز في أفريقيا والشرق الأوسط، ورئيس مجلس إدارة جنرال موتورز في مصر، والرئيس التنفيذي لشركة منصور للسيارات.

متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»

وشملت الاجتماعات أيضاً،ة بحسب التقرير، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، فضلاً عن اجتماع مع ممثلي كبرى الشركات الإسبانية المشاركة في منتدى الأعمال المصري الإسباني، لاستعراض خطط عملهم في مصر، بحضور رئيس حكومة مملكة إسبانيا، ووزيرتي التعاون الدولي، والتجارة والصناعة، وأعضاء الوفد المرافق لرئيس حكومة إسبانيا، إلى جانب اجتماع مع وزير التنمية المحلية لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل الحفاظ على النسق الحضاري للمدن المصرية، والتخلص من مظاهر العشوائية، وتطوير مواقف سيارات نقل الركاب، وساحات الانتظار بالمحافظات.

وتناول التقرير الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، وشملت تفقد مشروعات مجموعة من شباب رواد الأعمال وممثلي عدد من الشركات الناشئة، خلال فعالية نظمتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لدعم الأفكار المبتكرة والواعدة لمشروعات ناشئة جديدة تعزز من كفاءة وإنتاجية الاقتصاد، وتلعب دورًا حيويًا في دفع خطط التنمية.

افتتاح منتدى الأعمال المصري الإسباني

كما شهد «مدبولي»، مراسم التوقيع على خطاب نوايا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، في الأردن، ووزارة الاتصالات في العراق، وذلك للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات، في حين تم استقبال رئيس حكومة مملكة إسبانيا بمطار القاهرة الدولي، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الإسباني والوفد المرافق له، وألقى «مدبولي»، كلمة خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري الإسباني، بحضور رئيس الحكومة الإسباني ووفد رفيع المستوى، وعدد من ممثلي الشركات الإسبانية، حيث دعا ممثلي القطاع الخاص الإسباني للتعرف على الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومدن الجيل الرابع.

وعقد جلسة مباحثات موسعة مع رئيس حكومة مملكة إسبانيا، بمقر مجلس الوزراء، لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وذلك بمشاركة وزيرتي التعاون الدولي، والتجارة والصناعة، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، في حين تم التوقيع على إعلان مشترك بشأن التعاون المالي بين حكومتي مصر وإسبانيا، كما شهد التوقيع على إعلان مشترك بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة التجارة الإسبانية، بهدف تدشين مجلس الأعمال المصري الإسباني، ودعم التعاون المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى مذكرتي تفاهم في مجالات الثقافة والرياضة.

لقاء مع وزير الكهرباء لمتابعة مشروعات «حياة كريمة»

وحول اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، التقى «مدبولي»، وكيلة الأمين العام، والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وخلال اللقاء أشار إلى الدعم غير المسبوق من الرئيس السيسي للمرأة المصرية، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، وممثل مكتب هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر، فضلاً عن لقاء مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة موقف المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع الكهرباء ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير القرى المصرية.