أسعار وإمكانات «سيتروين سي إليزيه 2022» بعد تراجع «الأوفر برايس»

قبل نهاية نوفمبر الماضي، ومع تزايد القيمة السعرية الرسمية وغير الرسمية لعدد كبير من السيارات الملاكي، داخل السوق المحلية، انخفضت الزيادة السعرية المفروضة على سيارة «سيتروين سي إليزيه»، بسبب الأوفر برايس لتتراوح بين 6 آلاف و9 آلاف جنيه، بدلا من 15 ألف جنيه كانت مفروضة على السيارة نتيجة زيادة الطلب عليها وقلة المعروض من السيارة، حسب المُعلن من عدد من الموزعين المعتمدين للسيارة في مصر.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن»، قائمة الأسعار الرسمية للسيارة «سيتروين سي اليزيه موديل 2022»، حسب المُعلن من الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية في السوق المصرية.

تتوافر السيارة ضمن فئة السيارات السيدان، وتأتي بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

-الفئة الأولى بسعر 240.900 جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 242.900 جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 269.900 جنيه.

-الفئة الرابعة بسعر 271.900 جنيه.

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، وينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 150 نيوتن/متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ساعة في غضون 12.7 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تأتي السيارة بأبعاد (4427 ملم الطول، 1948 ملم العرض، 1466 ملم الارتفاع، 2652 ملم طول قاعدة العجلات).

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 156 ملم.

- تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسادة هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، مصابيح ضباب، خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، تعديل مقعد السائق، ومساند رأس أمامية متحركة، مكيف هواء يدوي، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، وقفل الأبواب عبر الريموت، جنوط 15 بوصة».