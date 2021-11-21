قائمة أسعار ومواصفات سيارة سيتروين C4 موديل 2022

خلال الفترة الماضية، طُرح العديد الطرازات المختلفة للسيارات الملاكي موديلات العام الجديد 2022، ومن ضمن القائمة المطروحة سيارة «سيتروين C4»، وخلال السطور التالية نستعرض قائمة الأسعار الرسمية لفئات السيارة الجديدة في السوق المصري، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بالسيارة.

قائمة أسعار فئات سيتروين C4 موديل 2022

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر في السوق المحلي بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 409.900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 414.900 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 459.900 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 464.900 جنيه.

قائمة تجهيزات وإمكانيات سيتروين C4 2022

- تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الاسطوانات، بسعة 1.2 لتر 1200 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 155 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 240 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 8.2 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تأتي السيارة بأبعاد (4360 ملم الطول، 1834 ملم العرض، 1520 ملم الارتفاع، 2670 ملم طول قاعدة العجلات).

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 380 لتر.

وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي

- تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، و فرامل يد كهربائية، مقاعد أمان للأطفال، مصابيح أمامية هالوجين مدعمة بإضاءة نهارية LED، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، ومرايا جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، مثبت سرعة، وقضبان سقف، ومكيف هواء أوتوماتيكي مع مخارج خلفية».