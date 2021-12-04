المطاعم تٌدرب العاملين على السلامة والصحة الغذائية: من أجل سياحة آمنة

قال عادل المصرى، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنه تقرر البدء فى المشروع القومى لتدريب جميع العاملين بالمنشآت السياحية فى مجال «السلامة والصحة الغذائية»، والذى تم إدراجه كمشروع قومى تتبناه وزارة السياحة والآثار تحت شعار «من أجل سياحة آمنة»، لافتا إلى أن الدورات التدريبية ستبدأ من الشهر الجارى ولمدة 4 أشهر، موضحا أنه تم الانتهاء من إعادة مادة تدريبية مصممة خصيصا لهذا الغرض مدتها يومين.

شهادة تدريب معتمدة من وزارة السياحة

وأضاف «المصرى»، خلال الكتاب الدورى رقم «56» لسنة 2021، والذى جاء تحت شعار هام وعاجل، أن تدريب العاملين بالمنشآت السياحية يأتى فى إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين، مطالبا كل المطاعم والمنشآت السياحية بسرعة حجز الدورات التدريبية للعاملين، مع العلم بأن الحصول على التدريب سيكون بأولوية الحجز.

وأوضح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أنه سيتم منح المتدربين شهادة تدريب معتمدة من وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، تفيد بحضور العامل للدورة التدريبية، وذلك فى حال اجتياز المتدرب للاختبار التحريرى فى نهاية البرنامج التدريبى.

السياحة تلزم المنشآت بتدريب العاملين لديها

وأصدر الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، قرارا وزاريا حمل رقم 295 لسنة 2021، والخاص بتنظيم عمل المنشآت السياحية والفندقية، ألزم خلاله المنشآت الفندقية والسياحية بحصول العاملين فى جميع الأقسام بها على الدورات التدريبية اللازمة كل وفقا لتخصصه، مع موافاة الوزارة بما يفيد ذلك بموجب شهادة تدريب معتمدة من أية جهة أو شركة متخصصة فى هذا الشأن، وذلك كله وفقا لما تحدده الوزارة.

كما ألزم القرار الوزارى جميع المنشآت الفندقية فئة «3 و4 و5» نجوم، بتعيين مراقب جودة - بشكل دائم - من المتخصصين فى مجال صحة وسلامة الغذاء، على أن تلتزم المنشآت الفندقية فئة «1و2» نجمة، بتوفير أحد العاملين بها من الحاصلين على البرامج التدريبية المتخصصة فى هذا المجال، وذلك لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية بها، وموافاة الوزارة بتقرير شهرى معتمد من مدير عام المنشآة.