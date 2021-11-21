«المنشآت السياحية» تطالب بمد مواعيد عمل الملاهي الليلية: لتعويض الخسائر

كشف محمد فتحي عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات بالغرفة، أن اجتماع مجلس إدارة الغرفة الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي، وحضره أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ومندوبين عن وزارة السياحة والآثار، طالب بمد مواعيد عمل مسارح المنوعات «الملاهي الليلية» وصالات الديسكو حتى الساعة الـ5 فجرا بدلا من الثالثة.

مسارح المنوعات وصالات الديسكو تعمل فقط خلال المساء

وأضاف رئيس لجنة السياحة الترفيهية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عمل مسارح المنوعات وصالات الديسكو يكون خلال ساعات الليل، كما أن طبيعة مرتادي تلك المنشآت سواء من المصريين أو السياح العرب تبحث عن السهر وقضاء فترة الليل في تناول المأكولات والمشروبات، فضلا عن الاستمتاع بالفقرات الفنية والموسيقية المقدمة، لافتا إلى أن مواعيد الإغلاق الحالية تقلل كثيرا من تواجد الزبائن بتلك المنشآت في أوقات كثيرة من العام.

خسائر فادحة خلال كورونا

وأوضح «فتحي»، أن كافة مسارح المنوعات وصالات الديسكو عادت للعمل حاليا بنسبة 100%، بعد إغلاقها بسبب جائحة كورونا لأكثر من عام ونصف، تكبدت خلالها تلك المنشآت خسائر مالية كبيرة، لافتا إلى أن نسب الإقبال على التواجد بالملاهي الليلية منذ بدء شهر نوفمبر الجاري وحتى الآن ضعيفة، حيث لم تتعد الـ30%.

ولفت إلى أن مواعيد غلق المطاعم والمنشآت السياحية حتى المرخص لها بتقديم فقرة فنية تكون في الساعة 12 صباحا وفقا لمواعيد التوقيت الشتوي الحالي، مع السماح بالمد لساعة إضافية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وفي أيام الإجازات الرسمية، بينما مواعيد عمل مسارح المنوعات وصالات الديسكو تكون ثابتة طوال العام وتكون حتى الساعة الـ3 صباحا.

يشار إلى أن مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، طالب أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، برفع مطالب الغرفة بخصوص عودة تقديم الشيشة بالكافيتريات والمطاعم السياحية، إلى مجلس الوزراء واللجنة الوزارية لأزمة كورونا؛ وفقا لأي ضوابط تحددها الحكومة في هذا الإطار.