بعد خوضه تجربة الإخراج والتأليف.. ظافر العابدين مازحا: بفكر أعمل فوازير

شارك الفنان «ظافر العابدين»، اليوم، جمهوره بكواليس تحضيره لفيلمه الجديد «غدوة»، الذي عُرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ 43 وذلك خلال ندوة تم تنظيمها لصناع العمل على هامش فعاليات المهرجان، صباح اليوم بالمسرح المكشوف .

ظافر العابدين يكشف تقديم الفوازير

وخلال الندوة، تحدث الفنان ظافر العابدين، عن كثير من الكواليس الخاصة بالعمل وأبرزها خوضه تجربة الإخراج للمرة الأولى وتحدث أيضا عن تأليفه للعمل وبطولته وكذلك المشاركة فى انتاجه واصفا التجربة بأنها تستحق المغامرة .

وخلال الندوة توجه أحد الصحفيين بسؤال لظافر عن الخطوة التالية بعد خوضه تجارب الإخراج والتمثيل والتأليف والإنتاج، متسائلا: «هل من الممكن أن نراه يخوض مجال الغناء؟»، فقال مازحا: «أو أرقص مثلا.. لا فكرت أعمل فوازير».

وخلال الندوة تحدث باقي أبطال العمل عن خوضهم هذه التجربة فى فيلم «غدوة»، مع ظافر العابدين كمخرج فقالت الفنانة التونسية رباب السريري، إن الفنان عندما يكون هو نفسه مخرج العمل، يستطيع نقل وجهة نظره إلى الفنانين بشكل أسرع .

عرض فيلم غدوة

يُذكر أن فيلم غدوة جرى عرضه مساء أمس الخميس في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43 بحضور عدد كبير من الفنانين، على رأسهم أحمد داوود، وآسر ياسين، وعلا رشدي وزينب غريب، ودرة، ودارين حداد، وحسن أبو الروس.

ومن المقرر أن يختتم مهرجان القاهرة السينمائي فعالياته مساء الأحد المقبل الموافق 5 ديسمبر على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية .