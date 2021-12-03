ظافر العابدين: مرض شقيقي بالسرطان السبب وراء فكرة فيلم «غدوة»

كشف الفنان ظافر العابدين عن السبب وراء تقديم فيلمه «غدوة» المشارك في المسابقة الدولية بالدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي، قائلا إن إصابة شقيقه بالسرطان كانت وراء الفكرة المبدئية للفيلم، متابعا: «عندما أصيب شقيقي بالسرطان بحثت لمدة عامل كامل عن الدواء رغم وجوده ضمن التأمين».

ظافر العابدين: دوري في «غدوة» مختلف تماما

وأضاف ظافر العابدين خلال الجلسة النقاشية حول الفيلم المقامة على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، بدار الأوبرا المصرية، «لم يتمكن شقيقي من الحصول على الدواء من الدولة، ولكنه حصل عليه بطريقته الخاصة، وتخيلت لو لم يتمكنوا من الحصول بطريقتهم على العلاج ما الذي كان سيحدث لشقيقي، وماذا يفعل باقي الأشخاص المصابين بالسرطان في تونس..فكرة (غدوة) بدأت من هنا وتم تطوير الفكرة بعد ذلك».

وأشار الفنان التونسي، إلى أنه وافق على الدور الذي أداه خلال الفيلم كان جديد ومختلف عن الأعمال التي قدمها من قبل، وذلك بالإضافة إلى العمق الموجود في شخصية «حبيب».

وبدأت الندوة النقاشية الخاصة بالفيلم التونسي «غدوة» المشارك في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ 43، منذ قليل، بحضور صناع العمل من بينهم المخرج والممثل ظافر العابدين، والمنتجة درة بوشوشة ورباب السريري.

مواعيد عرض فيلم «غدوة» بـ «القاهرة السينمائي»

ويعتبر فيلم «غدوة» هو التجربة الإخراجية الأولى للفنان ظافر العابدين، وينافس من ضمن 13 فيلما على جائزة «الهرم الذهبي» لأفضل فيلم، في المسابقة الدولية بالدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي والتي تستمر فعالياتها حتى 5 ديسمبر الجاري.

وعرض الفيلم للمرة الأولى، مساء أمس، وحظى بحضور جماهيري وفني كبير، بالإضافة إلى إشادات نقدية عديدة، ومن المقرر أن يعاد اليوم في تمام الساعة الـ 9:30 مساء في سينما الزمالك، ويعاد للمرة الثانية يوم السبت في تمام الساعة الـ 8:30 على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.