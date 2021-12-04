القصة الكاملة لوفاة رضيعين بالشرقية: تركتهما والدتهما بمفردهما بالمنزل (فيديو)

صوت بكاء طفلين رضيعين جذب انتباه والدتهما لتسارع بإحضار كمية من اللبن الصناعي قد وصفه لهما الطبيب بعد ولادتهما، وبمجرد أن انتهت الأم من إرضاع الطفلين اللذين خلدا إلى النوم، قامت الأم بتركهما في المنزل وتوجهت إلى مكان عمل زوجها في أحد الأسواق بمدينة أبو كبير محافظة الشرقية، لتعود بعد ساعة لتجدهما على شفا الموت.

الأم تفاجأ بإصابة طفليها بحالة أعياء

عادت الأم بعد مرور نحو ساعة إلى منزلها بمدينة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، وسارعت بالتوجه إلى غرفة الطفلين للاطمئنان عليهما لتجدهما في حالة إعياء شديدة، فاستغاثت بالجيران لمساعدتها في إنقاذ طفليها فبادروا بأخذ الرضيعين إلى مستشفى أبو كبير المركزي في محاولة لإنقاذهما.

الأطباء يحاولون إسعاف الطفلين دون جدوى

سارع أطباء مستشفى أبو كبير، باستقبال الطفلين، في محاولة لإسعافهما، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل، حيث توقف قلب الطفلين عن النبض وسكنت أطرافهما، ليعلن الأطباء مفارقتهما للحياة، لتصاب الأم بصدمة وتندفع نحو طفليها تمسك أجسادهما الضعيفة وتنادي عليهما تترجاهما أن يصدرا أي صوت أو حركة، وما إن تأكدت من رحيلهما نهائيا، حتى انخرطت في البكاء وكادت تصل صرخاتها عنان السماء.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بوفاة طفلين رضيعين

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى أبو كبير المركزي، طفلين رضيعين «آية. م. أ. ع» 6 أشهر وشقيقها التوأم «أحمد»، واللذين توفيا بعد وصولهما إلى المستشفى إثر إصابتهما بحالة أعياء شديدة.

الرضيعان تناولا «لبن صناعي بايت»

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات اللازمة، وبسؤال الأب والأم، تبين أن الطفلين يتم إرضاعهما بلبن صناعي لضعف الحالة الصحية للأم، كما تبين أن الأم قامت بتجهيز كمية من اللبن لإرضاع الطفلين وتبقى بعض من هذه الكمية فقامت الأم بإعطائها للطفلين في صباح اليوم التالي، ما يرجح تسبب اللبن في إصابتهما بحالة الأعياء بسبب بقائه فترة طويلة دون استعمال، حيث من المفترض عدم إعطاء الطفلين اللبن بعد مرور فترة طويلة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات، وصرحت بدفن الطفلين.