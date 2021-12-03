جوانا عريضة: فكرة «مدرسة الروابي» ليست قاصرة على الأردن

استنكرت الفنانة «جوانا عريضة»، هجوم البعض على مسلسل «مدرسة الروابي للبنات»، موضحة أن مدارس كثيرة حول العالم تشهد العديد من المشاكل والأزمات بين الطلاب، وهناك فجوة بين بعض الطلاب وأسرهم.

بطلة «مدرسة الروابي للبنات»: هناك فجوة بين الطلاب وأسرهم

وأضافت جوانا عريضة، خلال كلمتها في جلسة نقاشية على هامش فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي، أن فكرة مسلسل «مدرسة الروابي للبنات»، ليست قاصرة على بنات الأردن فقط، أو دولة وحيدة، قد يجد مُشاهد عربي أو أجنبي نفسه في المسلسل، من خلال وجود شخصية تلامسه.

جلسة نقاشية لـ «مدرسة الروابي للبنات» بـ «القاهرة السينمائي»

وينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ43، برئاسة الكاتب والمنتج محمد حفظي، جلسة نقاشية لصُنّاع وأبطال مسلسل مدرسة الروابي للبنات، ضمن جدول أيام القاهرة لصناعة السينما، وذلك بالتعاون مع منصة «نتفليكس»، حيث تُشارك فيها المخرجة والكاتبة تيما الشوملي، بالإضافة إلى الفنانتين ركين سعد وجوانا عريضة، وتدير المناقشة المخرجة هالة خليل.

مسلسل «مدرسة الروابي للبنات»، تدور أحداثه في 6 حلقات، حول الفتاة المراهقة «مريم»، التي تتعرض للضرب والتنمر داخل مدرستها وأمام تجاهل عائلتها ومعلميها للأمر، تقرر الانتقام بكل الطرق الممكنة، ولكن يخرج الأمر عن السيطرة ويصل إلى حد القتل.

ويشارك في البطولة عدد من الممثلات اللاتي يخضن تجربة التمثيل للمرة الأولى منهم «أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، يارا مصطفى»، بالإضافة إلى الفنانة الأردنية ركين سعد، وهو من تأليف تيما وإسلام الشوملي وشيرين كمال، إخراج تيما الشوملي.