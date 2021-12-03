وفاة والد هاني سرحان مؤلف مسلسل «الاختيار 2»

توفى، منذ قليل، والد المؤلف هاني سرحان، مؤلف مسلسل «الاختيار 2»، وذلك حسبما أعلنت الفنانة منة تيسير عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيسبوك» حيث قالت منة: «والد هاني سرحان في ذمة الله ادعوله بالرحمة والمغفرة».

وفاة والد هاني سرحان

يذكر أن المؤلف هاني سرحان قدم عددا من الأعمال الفنية كان آخرها مسلسل «الاختيار الجزء الثاني» الذي قام ببطولتة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار، وبشرى وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف بيتر ميمي.