هاني سرحان يرثي محمد نبوي: ادعوا للأستاذ.. كان دائم التشجيع والنصيحة

رثى الكاتب والسيناريست هاني سرحان الكاتب محمد نبوي الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات «تويتر».

هاني سرحان ينعي محمد نبوي

ونشر هاني سرحان صورة للراحل معلقًا عليها قائلًا: «خبر حزين جدا ومفاجئ، الله يرحمك يا أستاذ محمد، كان طيب جدا ودائم السؤال والمباركة والتشجيع والنصيحة، ادعوله بالرحمة».

وفاة السيناريست محمد النبوي

وكان أحد أقارب السيناريست محمد نبوي أعلن وفاته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث كتب: «البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله تعالى الأستاذ محمد نبوي، وصلاة الجنازة بعد الظهر بمسجد الحصري، والدفن بعد الصلاة في مقابر الأسرة بطريق الواحات بأكتوبر».

آخر ما نشره الكاتب محمد نبوي

وكان الكاتب الراحل نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قبل وفاته: «يموت الوالد قبل ولده فيدعو له الابن، فترتفع درجة الأب في الجنة، فيتعجب من ذلك، فيقول: من أين لي هذا؟! فيُقال: باستغفار ولدك لك».

أبرز أعمال محمد نبوي الكوميدية

وقدم السيناريست محمد نبوي عددا كبيرا من الأفلام الكوميدية، والتي تميز فيها، حيث كانت بدايته مع فيلم «عوكل» عام 2004، بطولة الفنان محمد سعد، وبعدها قدم معه عددا أخر من الأعمال الفنية أبرز تلك الأعمال: «تتح، وفيفا أطاطا» .

كما شارك الراحل مع الفنان هاني رمزي في فيلم أسد و4 قطط، وقدم مع الفنان رامز جلال فيلم شبه منحرف، وحبيبي نائمًا مع مي عز الدين، وقدم مع الفنان أحمد أدم فيلم القرموطي في أرض النار، وشيكامارا.

ومن الأفلام التي قدمها السيناريست محمد نبوي أيضًا، أفلام: «يا تصيب يا تخيب، وتياترو مصر الموسم الثالث»، ومسلسل عائلة زيزي، وكان آخر عمل فني شارك فيه فيلم «صابر وراضي»، بطولة الفنان أحمد آدم.