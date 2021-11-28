هاني سرحان: كنت قلقان جدا من تولي كتابة الاختيار 2

أوضح السيناريست هاني سرحان، خلال الندوة النقاشية لمسلسل الاختيار، أنه كان خائفا في البداية من تولي كتابة الجزء الثاني من مسلسل الاختيار بعد الكاتب باهر دويدار الذي حقق نجاحا كبيرا خلال الجزء الأول من المسلسل، قائلا: «أنا كنت قلقان جدا من تولي كتابة الاختيار 2 لأسباب كتيرة، أولها لأن الاختيار الأول كان ناجحا نجاحا مرعبا، وعشان توقعات الناس هل هينجح زي الأول ولا لا، وكنت محتاج أعمل حاجة على قد المسؤولية وعلى قد الحدث».

هاني سرحان: قعدت 4 شهور في اجتماعات

وأضاف سرحان أنه استمر في تحضير المسلسل حوالي 4 أشهر، قائلا: «قعدت 4 شهور كل يوم اجتماعات وقراءة كتب وملفات عن الفترة دي وعن الناس اللي هنتكلم عنهم، وكان فيها مذاكرة كتير جدا».

حضور ندوة الاختيار

ويحضر الندوة المخرج بيتر ميمي، والسيناريست هاني سرحان، والفنان إياد نصار، والإعلامي عمرو عبدالحميد يدير الحوار، كما يحضر الندوة وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم وأحمد شاكر عبداللطيف وبشرى وغيرهم من الفنانين والنقاد.