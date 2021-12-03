الاشتباه في إصابة صلاح عبد الله بفيروس كورونا: صاصا مش حملك يا كوفيد

كشف الفنان صلاح عبدالله عن اشتباه إصابته بفيروس «كورونا» المستجد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

صلاح عبدالله: في انتظار نتيجة المسحة

وكتب صلاح عبد الله: «صاصا مِش حِملك يا كوفيد أرجوك خليك بعيد، في انتظار نتيجة المسحة وربنا يُستُر، لُطفك يا لطيف».

وظهرت بعض أعراض كورونا على الفنان الكبير صلاح عبد الله، وهو ما دفعه للتواصل مع طبيبه الذي طالبه بإجراء مسحة للوقوف علي طبيعة حالته الصحية، ومن المقرر أن تظهر نتيجتها في خلال ساعات.

ابنة صلاح عبد الله تتعرض للاغتصاب في المحكمة

وشارك الفنان صلاح عبدالله مؤخرًا في فيلم «المحكمة» الذي تم عرضه منذ أيام في دور العرض السينمائية، حيث يجسد دور أب يُصارع على حق ابنته التي تتعرض للاغتصاب، مما يتسبب في وفاتها.

أبطال فيلم المحكمة

فيلم «المحكمة» بطولة غادة عادل، فتحي عبد الوهاب، وصلاح عبد الله، ونجلاء بدر، وجميلة عوض، وأحمد خالد صالح، ويسرا اللوزي، ومايان السيد، وأحمد داش، وسلوى عثمان، تأليف أحمد عبد الله، ومن إخراج محمد أمين، وإنتاج السبكي.