تفاصيل دور صلاح عبد الله في «المحكمة»: يبحث عن حق ابنته بعد الاعتداء عليها

ينتظر الفنان صلاح عبد الله، طرح أحدث أفلامه في السينمات، بعنوان «المحكمة»، والذي سيُعرض بدور العرض اعتبارًا من يوم 24 نوفمبر الجاري، بمُشاركة عدد كبير من النجوم.

وفاة ابنة صلاح عبد الله في المحكمة

كشفت السبكي للإنتاج الفني الشركة المُنتجة للعمل، عن طبيعة دور صلاح عبد الله، في فيلم المحكمة، موضحة أنه يؤدي دور أب يُصارع على حق ابنته التي تتعرض للاغتصاب الذي يؤدي إلى موتها.

أبطال فيلم المحكمة

فيلم المحكمة، يضم عدد كبير من الفنانين، منهم فتحي عبد الوهاب، وغادة عادل، وصلاح عبد الله، وجميلة عوض، ونجلاء بدر، وأحمد خالد صالح، ويسرا اللوزي، ومايان السيد، وسلوى عثمان، وأحمد داش، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، وإنتاج السبكي.

قصة فيلم المحكمة.. عن قضايا الاغتصاب

تدور أحداث الفيلم حول العديد من القضايا التي تحدث داخل أسوار المحكمة من خلال 8 قضايا يتطرق إليهم العمل، تتنوع بين القضايا الجنائية، والاجتماعية من ميراث، ونسب، وغيرها من القضايا التي أثارت الرأي العام مؤخرًا.

طرح برومو فيلم المحكمة قريبًا

وأكدت الشركة المُنتجة للفيلم، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنّ البرومو الرسمي لـ المحكمة، سيُطرح خلال الأيام القليلة المُقبلة، عبر موقع يوتيوب.

محمود عبد المغني يكشف حقيقة مشاركته في فيلم المحكمة

ونفى الفنان محمود عبد المغني، ما تردد على مدار الأيام القليلة الماضية، بشأن مُشاركته في فيلم المحكمة، مؤكدًا في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، إذ أنه لم يُرشح لهذا العمل من الأساس، حيث أبدى دهشته من تداول اسمه ضمن الأبطال المُشاركين.