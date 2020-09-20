5 معلومات عن هبة عوض.. أول سيدة تتولى منصب مدير نيابة إدارية بأسوان

أصدرت هيئة النيابة الإدارية قرارا صباح اليوم، بتعيين هبة محمود السيد محمد السيد عوض، مديرا للنيابة الإدارية في أسوان القسم الأول، لتصبح أول سيدة تتولى منصب مدير نيابة بأسوان.

من هي هبة والي:

- حصلت هبة على ليسانس حقوق من كلية الحقوق جامعة أسيوط عام 1996.

- كانت أول تعيين بالنيابة الإدارية من أبناء محافظة أسوان عام 1997.

- تدرجت في مسيرتها المهنية وعملت في نيابات أسوان والأقصر ثم مكتب فني أسوان عام 2015.

- ترقت لدرجة نائب رئيس هيئة.

- اعتبارا من اليوم ترقت لمنصب مدير للنيابة الإدارية في أسوان بالقسم الأول.