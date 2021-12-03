تعرف على موعد جنازة وعزاء والد المؤلف هاني سرحان

أعلن الكاتب والسيناريست هاني سرحان عن موعد جنازة وعزاء والده مسعد سرحان، الذي توفي منذ ساعات، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

موعد جنازة وعزاء والد هاني سرحان

ومن المقرر أن تقام جنازة والد هاني سرحان مساء اليوم بعد صلاة العشاء بمسجد العيسوي في المنصورة، والعزاء مساء غدٍ السبت في جامع النصر بالمحافظة.

ونشر هاني سرحان صورا تجمعه بوالده الراحل، معلقًا عليها قائلًا: «البقاء والدوام لله انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الحاج مسعد سرحان، وتقام صلاة الجنازة في المنصورة بمسجد العيسوي بعد صلاة العشاء والعزاء مساء غد في جامع النصر بالمحافظة، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم وإنا لله وإنا إليه راجعون».

أبرز أعمال هاني سرحان

قدم المؤلف هاني سرحان عددا من الأعمال الفنية المميزة، لعل أبرزها مسلسل الفتوة للفنان ياسر جلال، ومسلسل الاختيار الموسم الثاني، بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وأسماء أبو اليزيد.

هاني سرحان يكشف عن خوفه من تقديم الاختيار 2

وكشف هاني سرحان خلال الندوة النقاشية لمسلسل الاختيار التي أقيمت منذ أيام في دار الأوبرا المصرية على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، أنه كان خائفًا في البداية من تولي كتابة عمل ناجح مثل الاختيار في موسمه الثاني بعد الكاتب باهر دويدار.

هاني سرحان: خوفت من الاختيار بسبب نجاح الجزء الأول منه

وقال: «أنا كنت قلقان جدا من تولي كتابة الاختيار 2 لأسباب كتيرة، أولها لأن الاختيار الأول كان ناجحا نجاحا مرعبا، وعشان توقعات الناس هل هينجح زي الأول ولا لا، وكنت محتاج أعمل حاجة على قد المسؤولية وعلى قد الحدث».