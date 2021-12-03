العالم يحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

يحتفل العالم اليوم الجمعة، باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم العالمي الذي تم تخصيصه من قبل الأمم المتحدة منذ العام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

ويهدف الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة لزيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعود الاحتفال باليوم إلى تعزيز حقوق ورفاهية الأشخاص ذوي الاحتياجات.

تعريف الإعاقة

وحول مفهوم الإعاقة، إن أي حالة في الجسم أو العقل تجعل من الصعب على الشخص المصاب بهذه الحالة القيام بأنشطة معينة والتفاعل مع العالم من حوله.

ويركز اليوم الدولى للأشخاص ذوى الاحتياجات على تمكينهم من أجل التنمية الشاملة المنصفة والمستدامة.

قضية الإعاقة والتنمية المستدامة

تناولت أجزاء من أهداف التنمية المستدامة قضية الإعاقة وتحديدًا فى الأجزاء المتعلقة بالتعليم والنمو والتوظيف وعدم المساواة وإمكانية تسهيل الوصول إلى التجمعات السكانية، فضلًا عن جمع البيانات ورصد أهداف التنمية المستدامة، ورفعت الأمم المتحدة الشعار هذا العام هو «قيادة ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى عالم شامل وميسر ومستدام للجميع بعد جائحة كورونا».

وأكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، أن احتفال العالم بالأشخاص ذوي الاحتياجات يعد فرصة حقيقية للتذكير بمتطلباتهم، والتأكيد على أهمية دورهم في المجتمع، وتسليط الضوء على آخر المستجدات في مجال الإعاقة من مختلف النواحي، مطالبًا، كل فئات المجتمع أن يكونوا على وعي بقضايا الأشخاص ذوي الاحتياجات، والنظر إليهم باعتبارهم شركاء في الوطن والتنمية، خاصة وأن نسبة الأشخاص ذوي الاحتياجات بلغت نحو 11% من المجتمع المصري، ويمكن عند بناء قدراتهم وإتاحة سبل الوصول أمامهم في كل المجالات أن يكونوا أشخاصا فاعلين وطاقة إيجابية في المجتمع.