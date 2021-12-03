غلق شارع القمر بمصر الجديدة لتنفيذ أعمال الصرف الصحي

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن غلق شارع القمر بمصر الجديدة، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية ولتسيير حركة المرور.

يأتي قرار غلق شارع القمر بمصر الجديدة في تقاطعه مع شارع حسن صادق، ووصولا لتقاطع شارع القمر مع شارع البيروني بمنطقة مصر الجديدة، لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط الصرف الصحي.

غلق شارع القمر

وأعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أنه سيتم استقطاع مسافة 3 أمتار تقريبًا مع محور العروبة وتقاطعه مع شارع القمر المتجه لمطار القاهرة، وسيتطلب الأمر غلق شارع القمر، وأنه سيتم تحول حركة السيارات اتجاه شارع آخر لمنع حدوث توقف في الحركة المرورية.

وأوضحت مرور القاهرة، أنه سيتم وضع تعليمات استرشادية اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل ولمدة 10 أيام، كما سيتم وضع مساعدات فنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين.

قانون المرور الجديد

وفى سياق آخر، وضع قانون المرور الجديدة غرامات على المتأخرين عن تجديد رخصة القيادة، حيث تبدأ الغرامة من مبلغ 300 جنيه وتصل إلى 3 آلاف جنيه حسب نوع المخالفة.

بينما تكون الغرامة من 1500 جنيه وحتى 3 آلاف في حال اعتداء قائد المركبة على ضابط المرور أثناء تأدية عمله، كما يتم دفع الغرامة نفسها في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

وفي حالة تأخر قائد المركبة عن تجديد الرخصة يتم منح مالك المركبة فترة سماح تصل لشهر، وبعدها يقوم بدفع غرامة تأخير بقيمة ثلث الضريبة المحددة للسلعة اللترية للسيارة ويتم سحب الرخصة.

وحال حصول قائد السيارة على رخصة جديدة بدلًا من إلغاء رخصة القيادة يقوم بدفع مبلغ من ألف جنيه وحتى 3 آلاف جنيه.