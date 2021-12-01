الأسعار الجديدة لسيارات «بيجو» موديل 2022 في مصر

طرحت العلامات التجارية المختلفة للسيارات الملاكي، الموديل الجديد لعام 2022، داخل السوق المحلي، وجاءت من بينها سيارات العلامة الفرنسية «بيجو»، ونرصد خلال السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية لسيارات بيجو في مصر، لشهر ديسمبر الجاري.

بيجو 301 موديل 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بفئتين مختلفتين في التجهيزات، بسعر:

- الفئة الأولى بسعر 245.990 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 274.990 جنيه.

بيجو 508 موديل 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ8 فئات مختلفة التجهيزات، بسعر:

- الفئة الأولى بسعر 489.990 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 495.990 جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 529.990 جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 554.990 جنيه.

- الفئة الخامسة بسعر 610.990 جنيه.

- الفئة السادسة بسعر 616.990 جنيه.

- الفئة السابعة بسعر 694.990 جنيه.

- الفئة الثامنة بسعر 699.990 جنيه.

بيجو 2008 موديل 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات الكروس أوفر، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

- الفئة الأولى بسعر 362.990 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 399.990 جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 437.990 جنيه.

بيجو 3008 موديل 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ10 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

- الفئة الأولى بسعر 524.990 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 538.990 جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 574.990 جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 588.990 جنيه.

- الفئة الخامسة بسعر 649.990 جنيه.

- الفئة السادسة بسعر 663.990 جنيه.

- الفئة السابعة بسعر 654.990 جنيه.

- الفئة الثامنة بسعر 668.990 جنيه.

- الفئة التاسعة بسعر 699.990 جنيه.

- الفئة العاشرة بسعر 704.990 جنيه.

بيجو 5008 موديل 2022

تنتمي هذه السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ10 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

- الفئة الأولى بسعر 575.990 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 589.990 جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 625.990 جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 639.990 جنيه.

- الفئة الخامسة بسعر 699.990 جنيه.

- الفئة السادسة بسعر 713.990 جنيه.

- الفئة السابعة بسعر 709.990 جنيه.

- الفئة الثامنة بسعر 723.990 جنيه.

- الفئة التاسعة بسعر 749.990 جنيه.

- الفئة العاشرة بسعر 759.990 جنيه.