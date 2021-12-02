السيسي يصدر قرارا بتعيين أيمن عثمان رئيسا لجامعة أسوان

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتعيين الدكتور أيمن عثمان محمد رئيسا لجامعة أسوان حتى بلوغ السن القانونية.

تعيين أيمن عثمان محمد رئيسا لجامعة أسوان

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن في وقت سابق، استمرار الدكتور أيمن عثمان قائمًا بأعمال رئيس جامعة أسوان، حتى يتم اختيار رئيس الجامعة.

وتوجه «عثمان»، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور خالد عبد الغفار لتجديد الثقة واستمراره قائمًا بأعمال رئيس جامعة أسوان.

تولى الدكتور أيمن عثمان منصب القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وذلك بعد بلوغ الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة سن التقاعد.

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، أصدر قرارًا بتعيين الدكتور أيمن محمد عثمان أبو زيد، نائبا لرئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، لمدة 4 سنوات.

مناصب شغلها أيمن عثمان قبل توليه رئاسة الجامعة

وشغل عثمان العديد من المناصب الإدارية بجامعة أسوان، بدءًا من رئيس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة، ثم وكيلا بالكلية للدراسات العليا وانتهاء بمنصب عميد الكلية لفترتين متتاليتين من عام 2011 حتى 2017، ونائبا لرئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ثم قائما بأعمال رئيس جامعة أسوان.