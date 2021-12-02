ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس.. وتجار «الصاغة»: نتوقع زيادة أخرى

سجّلت أسعار الذهب، اليوم الخميس، استقرارا على ارتفاع مدعوم بمخاوف عالمية من المتحور الجديد «أوميكرون»، وبيع الذهب عيار 24 بسعر 897 جنيها، اليوم، وسجل عيار 21 سعر 785 جنيها، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 673 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 6 آلاف و260 جنيها.

سعر الذهب عالميا

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 57.13 ، كما سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 52.37، فيما بيع عيار 21 بسعر 49.99 دولار، وبلغ عيار 18 نحو 42.85 دولار، كما سجلت الأوقية سعر 1.777.13دولار.

توقعات بارتفاع جديد في الأسعار اليوم

وتوقع «نادي نجيب»، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، ارتفاع سعر المعدن النفيس مع بدء تعاملات البورصات، ولكن بشكل تدريجي، دون قفزات كبيرة في سعر الجرام، وأرجع الأسباب إلى المخاوف العالمية من «أوميكرون»، المتحور الجديد لكورونا، خاصة بعد اكتشاف أول حالة في أمريكا، ووصف «نجيب»، حركة البيع والشراء بالضعيفة نتيجة حدوث تذبذب في الأسعار وهو ما ينعكس سلبا على حركة البيع .

ماذا حدث في سعر الذهب عالميا.

في نهاية تعاملات البورصات العالمية، أمس الأربعاء، ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات مدعومة باستقرار الدولار الأمريكي ومتابعة أنباء «أوميكرون»، فضلا عن تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول».

فيما جاء إعلان شركة «موديرنا»، بأن متحور «أوميكرون»، ربما يكون مقاوما للقاحات الحالية، وأن الشركة سوف تعمل على تطوير لقاح جديد للوقاية منه، مخيبا للآمال ومثيرا للقلق، وفي شهادته أمام الكونجرس الأمريكي، أكد «باول»، أن متحور «أوميكرون»، يشكل تهديدا حقيقيا على التعافي الاقتصادي ووتيرة التوظيف وأيضا على التوقعات التضخمية.

وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية.