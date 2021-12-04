«الصحة» تكشف خطوات الحصول على لقاح فيروس كورونا بالمنازل: التسجيل أولا

تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

وأوضحت وزارة الصحة تفاصيل خدمات تلقي لقاح فيروس كورونا بالمنازل، والفئات المسموح لها بالحصول على اللقاح بالمنزل، والخطوات، وترصد «الوطن» في هذا الصدد الفئات المستحقة للحصول على لقاح كورونا بالمنازل، وخطوات الحصول عليه بالمنزل، وفقا لما أقرته وزارة الصحة المصرية، استمراراً لسلسلة الخدمات التي تغطي قطاع الصحة في مصر، على مدار الساعة.

ضوابط الحصول على لقاح كورونا بالمنازل

أوضحت الصحة أن الخدمة مقدمة للمواطنين الذين يعانون من أمراض تعيق حركتهم، مشيرة إلى أنه يتم استقبال طلبات المواطنين للحصول على اللقاح بالمنازل من خلال الاتصال على الخط الساخن 15335.

وأكدت الصحة أنه لابد من التسجيل أولا على الموقع الإلكتروني، والحصول على الرسالة النصية بموعد التطعيم.

ونوهت الوزارة إلى أن التطعيم في المنازل، يتم من خلال فرق طبية مدربة على إعطاء اللقاح.

كما توفر وزارة الصحة سيارتي إسعاف مجهزة، بكل محافظة، لنقل الفرق الطبية إلى منازل المواطنين، غير القادرين على الحركة.

أماكن الحصول على لقاح كورونا: التسجيل وتلقي اللقاح في نفس الوقت

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين، التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاح فيروس كورونا، أو التوجه إلى محطات مترو الأنفاق، أو محطات القطارات ومراكز التسوق الكبرى «المولات التجارية»، للتسجيل وتلقي اللقاح في نفس الوقت، لحماية أنفسهم من عدوى كورونا وللحفاظ على مكتسبات الدولة في مواجهة الجائحة، مؤكدة أنّ الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.