وزارة الصحة: 5 أعراض تدل على احتمالية الإصابة بـ«سرطان الثدي»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي على «فيس بوك»، عن بعض الأعراض لابد أن تنتبه إليها السيدات تشير إلى إصابتها بسرطان الثدي، مطالبة السيدات بالانتباه لهذه الأعراض لأنها تشير إلى احتمالية إصابتك بسرطان الثدي، وأن تحرص على الكشف المبكر والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن مواعيد الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والتي تعمل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المجاني وذلك: يوميًا ماعدا الجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً، مشيرة إلى أن يمكنك للسيدات معرفة مكان الوحدة الصحية عن طريق موقع المبادرة الرئاسية لـ 100 مليون صحة www.100millionseha.eg، أو الخط الساخن: 15335.

الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي ينقذ حياتك

وأكدت وزارة الصحة والسكان، على السيدات الانتباه لأعراض سرطان الثدي، لأن الوعي واليقظة للأعراض والعلامات المبكرة من سرطان الثدي يمكن أن ينقذ حياتك، فحين يتم الكشف عن المرض في مراحله الأولية المبكرة تكون تشكيلة العلاجات المتاحة أوسع وأكثر تنوعًا، كما تكون فرص الشفاء التام كبيرة جدًا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن معظم الكتل التي يتم اكتشافها في الثدي ليست خبيثة، ومع ذلك فإن العلامة المبكرة الأكثر شيوعًا للإصابة بمرض سرطان الثدي لدى النساء والرجال على حد سواء، هي ظهور كتلة أو تكثـّف في نسيج الثدي، هذه الكتلة غير مؤلمة غالبًا.

أعراض احتمال الإصابة بسرطان الثدي

1- ظهور كتلة أو ثماكة في منطقة الثدي.

2- تغيير في حجم الثدي أو الشكل أو مظهر الثدي

3- تغيير في مظهر الحلمة أو مظهر الجلد المحيط بها "الهالة".

4- ظهور إفرازات غير طبيعية من الحلمة.

5- ترصع أو احمرار أو تبدل أخر في الجلد.