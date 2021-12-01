بدأت الحكومة المصرية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بخوص منع الموظفين والمواطنين الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا، من الدخول للمؤسسات والمصالح الحكومية، بداية من اليوم الأربعاء، لذا زادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن خطوات تسجيل لقاح فيروس كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء، خطوات تسجيل لقاح فيروس كورونا في موقع وزارة الصحة المصرية، في السطور التالية..

خطوات تسجيل لقاح فيروس كورونا

ويمكنك التسجيل إلكترونيا في الموقع التابع لوزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا، بشكل مجاني، وكذلك تغيير مكان الحصول على الجرعة إذا كان المركز به قائمة انتظار طويلة، وذلك عبر هذه الخطوات.

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة.

- اختيار «التسجيل لطلب اللقاح»، إذا كنت تدخل على الموقع للمرة الأولى.

- سوف يطلب منك اختيار الفئة التي تنتمي لها سواء كانت «العاملين في القطاع الطبي أو أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية أو فئات أخري، أو التطعيم بغرض السفر».

- بعد الضغط على الفئة سيطلب منك استيفاء البيانات الشخصية مثل الاسم كما هو بالبطاقة الشخصية، والجنسية، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والنوع، والمحافظة التي ترغب في الحصول على اللقاح بها، وهل تعاني من أمراض مزمنة، والوظيفة، وهكذا.

- في حالة اختيار مركز أو قسم للحصول على اللقاح به، ستظهر نسبة قائمة الانتظار، ويمكنك بعدها استكمال البيانات أو اختيار مكان آخر.

-سيطلب منك بعد ذلك إدخال رقم الهاتف، وسيرسل رمز التحقيق لهاتفك المحمول، أدخله حتى تتمكن من متابعة التسجيل.

- في النهاية يمكنك الضغط على «استكمال».

- سيطلب منك تحميل صورة بطاقة الرقم القومي «هذه الخطوة اختيارية».

- وأخيرا الموافقة على 3 إقرارات بعد التأكيد على قراءة بعناية، ثم الضغط على «استكمال».

- في النهاية ستحصل على رقم يمكنك من خلاله متابعة الطلب.

وتؤكد وزارة الصحة أن تسجيل لقاح كورونا وتليقه ما زالت الأداة الرئيسية لمنع الحالات الشديدة والوفيات الناجمة عن الإصابة COVID-19، موضحة أن الدولة تعمل بقوة على تطعيم عدد أكبر من المواطنين، مع إعطاء الأولوية للفئات المعرضة لخطر كبير.