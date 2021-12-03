إشادة دولية بكل الأوساط العسكرية العالمية بفعاليات «إيديكس 2021»

اختتمت فعاليات المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021» والذي نظم في المدة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر، وجرت فعالياته بمركز مصر للمعارض الدولية بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، حيث شهد افتتاح المعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعدد من الوزراء ووفود عسكرية من مختلف دول العالم ضمت العديد من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان ووزراء الإنتاج الحربي من مختلف دول العالم.

وأكد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية أن القوات المسلحة المصرية كانت ولازالت الحصن الآمن لمقدرات هذه الأمة، وأن امتلاك مقومات القوة يهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

وأجرى الرئيس السيسي يرافقه وفود الدول المشاركة جولة تفقدية لأجنحه المعرض الذي ضم منتجات لأكثر من 350 عارضاً من 42 دولة حول العالم.

كما شهدت فعاليات المعرض لقاءات مكثفة للسيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع وفود الدول المشاركة.

تناولت اللقاءات سبل التعاون العسكري ودعم العلاقات العسكرية بين مصر وكل الدول المشاركة، كذلك تبادل الخبرات في مجالات التصنيع العسكري ودعم جهود الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشاد قادة الوفود العسكرية المشاركة في المعرض بجناح جمهورية مصر العربية وما يحتويه من صناعات عسكرية متطورة تعبر عن مسار مصر الصحيح نحو اقتحام مجال التصنيع العسكري.

وشهدت أيام المعرض الأربع إقبالاً مكثفاً من الزوار والمهتمين بالصناعات الدفاعية والعسكرية الذين أشادوا بقدرة مصر على تنظيم فعاليات دولية عالمية تضاهي كل الدول المتقدمة، كما أعربت الوفود الرسمية عن سعادتهم البالغة بحضور معرض «إيدكس 2021» في دورته الثانية الذي يعد من أكبر المعارض المتخصصة في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويؤكد على أن مصر بلد الأمن والأمان مما يبعث برسالة سلام من مصر لكل دول العالم.

كما التقى قادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة بعدد من الوفود وممثلي الشركات العالمية، تناولت اللقاءات سبل الدعم والتعاون العسكري والأمني.

وعلى هامش المعرض وقعت القوات المسلحة المصرية العديد من مذكرات التفاهم وعقود التسليح التي تدعم القدرات القتالية للقوات المسلحة المصرية.

كما أجرى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي جولة تفقدية تضمنت المرور على الشركات العارضة، حيث وجه الشكر لكل الشركات والعارضين على جهودهم وظهورهم بالمظهر المشرف الذي يعكس مدى أهمية المعرض لكل المهتمين بمجال التسليح والأنظمة الدفاعية، كما ناقش خلال الجولة عدد من الزائرين الذين أشاروا إلى مدى تحقيق المعرض لأهدافه وهو التعرف على كل ما هو جديد في مجال التسليح بما يتواكب مع التطور المتلاحق لكل نظم التسليح المتطورة.

كما حرص على التقاط عدد من الصور التذكارية مع عدد من الحضور والمنظمين والشباب المتطوعين المشاركين من وزارة الشباب والرياضة في تنظيم فعاليات هذا الحدث الدولي، كما قام الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على أجنحة المعرض، وحرص على توجيه الشكر للعناصر المشاركة بالمعرض، معرباً عن تقديره لجهودهم المبذولة.

واختتمت فعاليات المعرض بتقديم الموسيقات العسكرية عروض فنية متميزة، كذلك إطلاق السهام النارية في سماء القاهرة تتويجاً لحفل الختام الناجح للمعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021».