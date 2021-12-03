لمرضى فيروس سي.. خطوات حجز موعد لتلقي العلاج بمراكز وزارة الصحة

حددت وزارة الصحة والسكان خطوات حجز موعد لبدء العلاج للمصابين بالالتهاب الكبدي «سي» أو للاستعلام عنه في مراكز العلاج المعتمدة لدى الوزارة، تيسيراً على المواطنين المصابين بفيروس «سي».

وأنشأت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية موقعا إلكترونيا، لمساعدة مرضى الكبد في حجز موعد لبدء العلاج أو للاستعلام عنه في مراكز العلاج المعتمدة لدى وزارة الصحة المصرية، تبعا لمحافظة الإقامة المسجلة ببطاقة الرقم القومي للمتقدم للتقييم.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» خطوات حجز موعد لتلقي العلاج للمصابين بالالتهاب الكبدي (سي) أو للاستعلام عنه في مراكز العلاج المعتمدة لدى وزارة الصحة المصرية، وفقا لما حددته الوزارة، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة والمبادرات الرئاسية في مصر.

خطوات حجز موعد لتلقي العلاج لمرضى فيروس سي

وأوضحت «الصحة» أنه في حالة كان المريض على علم مسبق أنه مصاب بالالتهاب الفيروسي الكبدي «سي»، ويرغب في الانضمام إلى منظومة العلاج في وحدات العلاج الخاضعة لإشراف اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، يمكن الحجز من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بـ اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية عن طريق إدخال بيانات بطاقة الرقم القومي، مشيرة إلى أنه يمكن الاستعلام عن البيانات وعنوان وحدة العلاج المتاحة لاستقبال المريض في الموعد المحدد، بعد مرور 24 ساعة من الحجز.

وأضافت وزارة الصحة أنه بعد إتمام عملية حجز الموعد سيظهر تأكيد على حفظ البيانات، ويمكن للمريض زيارة الموقع مرة أخرى في مدة لا تقل عن 24 ساعة للاستعلام عن تاريخ الموعد ومكان وحدة العلاج.

الاستعلام عن موعد تلقي العلاج

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه عند الاستعلام عن موعد الزيارة، يرجى زيارة الموقع مرة أخرى، والذهاب إلى الصفحة الخاصة بالاستعلام وإدخال البيانات، ستظهر بيانات المركز العلاجي المحدد للمريض مع بعض الإرشادات في ورقة الحجز، منوهة بضرورة طبع هذه الورقة وإحضارها في يوم الموعد المحدد لوحدة العلاج.

ونوهت الوزارة بأنه في حالة عدم الحضور في الموعد، يمكن للمريض حجز موعد آخر بعد أسبوع من مرور الموعد الأصلي.