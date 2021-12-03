الفنانة الهندية «ريخا» تفاجئ نيل بهات وإيشواريا بحضور حفل استقبالهما

فاجأت الفنانة الهندية الشهيرة ريخا، نيل بهات وإيشواريا شارما، أبطال مسلسل «حبيبتي من تكون»، بحضور حفل الاستقبال الخاص بهما، الذي أقيم أمس في مدينة مومباي، بعد عقد قرانهما بيومين، لتشاركهما فرحتهما بزواجهما.

وتفاجأ الفنان الهندي نيل بهات وزوجته إيشواريا شارما، بحضور الفنانة الهندية الكبير ريخا، بحفل مراسم الاستقبال، وهو ضمن الطقوس الهندية بعد الزفاف، حيث ينظم العروسان حفلا ضخما يحضره أصدقاؤهما ومحبوهما، تعويضًا لمن لم يستطع حضور الزفاف.

ويتم حفل الزفاف عادة في الولاية الأصلية للعروسين، وغالبًا ما تكون بعيدة عن العاصمة دلهي، أو مدينة الصناعة «مومباي»، لذا دائمًا يتم حفل الاستقبال عقب الزواج بيومين أو ثلاثة من الزفاف.

وتزوجا نيل بهات وإيشواريا شارما، يوم الثلاثاء الماضي، الموافق 30 نوفمبر 2021، وسط أجواء احتفالية تحمل الطقوس الهندية.

ويشارك الثنائي نيل بهات وإيشواريا شارما، بطولة المسلسل الشهير «حبيبتي من تكون»، الذي يعد من أشهر مسلسلات الدراما الهندية التي تصدرت محرجات البحث في جوجل بالوطن العربي.

وقع الثنائي نيل بهات وإيشواريا شارما، بالحب أثناء تصويرهم مسلسل «حبيبتي من تكون»، التي يتم عرضه الآن على قناة «mbcbollywood»، الذي يذاع من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً.

كما شاركت الفنانة الهندية، كيشواري، التي تقوم بدور سيدة المنزل بالمسلسل، في حفل الاستقبال، ونشرت صورًا مع نيل وإيشواريا، بجانب صور لفريق المسلسل مع ريخا.

وعلى صعيد آخر، شارك الهندي يوجندرا فيكرام سينج، أحد أبطال المسلسل، الذي يجسد زوج إيشواريا بالمسلسل، صورة مع الثنائي أثناء حضوره بحفل الاستقبال، معلقًا: «أطيب التمنيات للعروس والعريس، آمل أن يصبح حبكما لبعضكما البعض أقوى مع مرور كل عام».

وحضر حفل الاستقبال جميع فريق العمل في المسلسل، ومن بينهم إيشا سينج، التي تقوم بدور «ساي»، والسيدة كيشواري، وكل طاقم العمل، إذ تبدو روح التعاون عليهم ومشاركة بعضهم البعض بفرحة نيل وإيشواريا.