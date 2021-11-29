نيل بهات وإيشواريا شارما يعلنان موعد عقد قرانهما: غدا الثلاثاء

أعلن الفنانان الهنديان نيل بهات وإيشواريا شارما، أبطال المسلسل الشهير «حبيبتي من تكون»، أن موعد زواجهما، سيكون غدا الثلاثاء.

قصة حب نيل بهات وإيشواريا شارما

جمعت قصة حب بين الثنائي نيل بهات، وإيشواريا شارما، بعد الموسم الأول من مسلسل «حبيبتي من تكون»، أو ما يعرف بـ «الحب الضائع»، وبالهندية، «Ghum Hai Kisikey Pyaar Mein»، حيث تم عرض الحلقة الأولى لمسلسل في عام 2020، وتم خطبتهما منذ بداية عام 2021، وفقا لما صرح به الفنان الهندي في موقع «هندوستان تايمز».

وقررا الثنائي نيل بهات وإيشواريا راي، تكليل قصة حبهما بعقد قرانهما غدا، وسط أجواء هندية، وشارك الفنانان استوري عبر «إنستجرام» تعبيرا عن فرحتهما باقتراب زواجهما.

يعرض مسلسل «حبيبتي من تكون»، على قناة «mbcbollywood»، ويعد من أنجح المسلسلات الهندية بالوطن العربي، بالفترة الأخيرة، ويشارك في بطولة المسلسل، نيل بهات، وإيشواريا شارما، وإيشا سينج.

أحداث مسلسل «حبيبتي من تكون»

وتدور أحداث مسلسل «حبيبتي من تكون»، حول ضابط يدعى «فيرات»، الذي يقوم به نيل بهات، يقع في حب فتاة تدعى «باتراليكا»، التي تقوم بها إيشواريا شارما، زوجته المستقبلية، ولكن للقدر رأي آخر، حيث يتوفى رب عمله، «الضابط كمال»، ويطلب منه رعاية ابنته التي تدعى «ساي»، التي كل حلمها أن تصبح طبيبة.

ومن ثم يستحلفه رب عمله الضابط كمال، أن يتزوج ابنته ساي، ليراعها، ويضطر أن يفارق حبيبته باتراليكا، لكي ينفذ وصية كمال، ولكن يتفاجأ بزواج شقيقه من باتراليكا، وتدور أحداث المسلسل حول صراع باتراليكا مع ساي، على أنها سببا في ضياع حبها.

يذكر أنه سوف تتم مراسم زواج كاترينا كيف وفيكي كوشال ببداية شهر ديسمبر المقبل فضلا عن تخطيط عدة مشاهير لإقامة زفافهم مع بداية 2022.