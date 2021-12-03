التعليم تقرر منع دخول أولياء الأمور للمدارس إلا في حالة واحدة

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منع دخول أولياء الأمور للمدارس إذا كانوا غير ملقحين بلقاح فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، مؤكدة أنها حريصة على تنفيذ جميع التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة والسكان في كيفية مواجهة فيروس كورونا، لافتة إلى أن هناك إجراءات وقائية مشددة في جميع المدارس ضد كورونا.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن منع دخول أولياء الأمور للمدارس، يأتي في إطار الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان في سبيل مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الانتهاء من تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا.

منع دخول أولياء الأمور للمدارس

وفي سياق متصل، كشفت مصادر في مديريات التربية والتعليم، عن أنه تم تنظيم دخول أولياء الأمور للمدارس، مؤكدة أنه تم التنسيق مع الأحياء بهدف وضع حواجز أمام المدارس خاصة ذات الكثافات المرتفعة لتنظيم دخول أولياء الأمور، مشددة على أولياء الأمور بضرورة تنفيذ كافة الإجراءات والتعليمات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت المصادر أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة تحديد مواعيد معينة لدخول أولياء الأمور للمدارس، وذلك بهدف تجنب الازدحام للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، لافتة إلى أنه غير مسموح لأي معلم بدخول المعلم للمدرسة دون حصوله على لقاح كورونا.

شروط التصوير في المدارس

وكانت وزارة التربية والتعليم خاطبت المديريات والإدارات التعليمية بضرورة منع التصوير داخل المنشآت التعليمية إلا بعد التنسيق المسبق مع المستشار الإعلامي للوزارة أو مدير المديرية أو الهيئة أو المركز، موضحة أن هذا القرار يأتي للحفاظ على هيبة المؤسسات التعليمية واحترام العاملين بها، فضلا عن منع تصوير الطلاب إلا بعد موافقة كتابية من ولى الأمر.

وأكدت الوزارة أنه يحظر الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام بشأن السياسات العامة للوزارة دون الرجوع إلى الوزارة، ويقتصر التصريح للإعلام على مديري المديريات في حدود الاختصاص دون تجاوز ذلك إلى اختصاصات الغير.