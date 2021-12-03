أخبار الإسكندرية.. انهيار جزئي لعقار واستعدادات لنوة قاسم

شهدت الإسكندرية أحداثا عديدة خلال الساعات الماضية، أبرزها إصابة سيدة مسنة في انهيار جزئي لعقار في الإسكندرية، فيما أكد رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، أن هدفهم حقوق الطلاب وعودة الأنشطة، بينما قال محافظ الإسكندرية إن جميع الأعمال بمشروع 45 تسير على قدم وساق، ناهيك عن إعلان شركة الصرف الصحي في الإسكندرية عن كامل استعدادها لمواجهة الأمطار قبل بدء نوة قاسم.

إصابة سيدة مسنة في انهيار جزئي لعقار في الإسكندرية

أصيبت سيدة بكسور وكدمات، إثر انهيار سقف عقار قديم مكون من 4 طوابق، مساء اليوم الجمعة، بحي الجمرك في الإسكندرية، فيما نجا باقي السكان، وجرى نقل المصابة إلى المستشفى الأميري الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية: هدفنا حقوق الطلاب وعودة الأنشطة

قال عمر مبروك عبد المجيد، رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، إن الاتحاد الجديد أولوياته حقوق الطلاب واسترجاع الأنشطة مرة بعد توقفها في فترة كورونا في ظل وجود مرونة هذا العام لعودة تلك الأنشطة بعد تلقى 90% من منتسبي جامعة الإسكندرية للقاح كورونا، الأمر الذي يسهل من عودة الحياة لطبيعتها.

جميع الأعمال بمشروع 45 تسير على قدم وساق

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن جميع الأعمال بمشروع 45 تسير على قدم وساق وأعلى من المعدل الزمني المحدد، مؤكداً أن جميع الأعمال سيتم الانتهاء منها في 30 مايو 2022.

وأشار إلى أنه عقب انتهاء المشروع سيتم القضاء نهائيا على جميع الاختناقات المرورية في تلك المنطقة وخاصة في فصل الصيف. مشيراً إلى أن في موسم الصيف القادم سيتم حل جميع تلك المشاكل.

صرف الإسكندرية تعلن كامل استعدادها لمواجهة الأمطار قبل بدء نوة قاسم

أكدت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية أنها تتابع مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة كل ما يخص نوة قاسم من خلال تقارير هيئة الأرصاد، ما وصل منها حتى الآن حول توقعات غدا السبت والتي توضح سقوط أمطار خفيفة والأحد أمطار متوسطة.

وتابعت الشركة في بيان: «نطمئن جميع مواطني محافظة الإسكندرية، إنه في حالة تأكيد حالة الأمطار متوسطة يوم الأحد سيتم نشر معدات وسيارات وفرق طوارئ الشركة اعتبارا من ليل الأحد بجميع مناطق المحافظة للتعامل مع الأمطار».