رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية: هدفنا حقوق الطلاب وعودة الأنشطة

قال عمر مبروك عبد المجيد، رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، إن الاتحاد الجديد من أولوياته حقوق الطلاب واسترجاع الأنشطة مرة بعد توقفها في فترة كورونا، في ظل وجود مرونة هذا العام لعودة تلك الأنشطة بعد تلقي 90% من منتسبي جامعة الإسكندرية للقاح كورونا، الأمر الذي يسهل من عودة الحياة لطبيعتها.

رفع سقف الدعم للطلاب المنتسبين لصندوق التكافل

وأضاف «مبروك» لـ «الوطن»، أنه سيتم فتح ملفات عديدة أبرزها المستشفى الجامعي وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للطلاب والمدن الجامعية والمشاكل المتواجدة فيها، ناهيك عن زيادة مساحة الطلاب المنتسبين لصندوق التكافل وزيادة سقف الدعم للطلاب، حيث تم رفعه من 750 جنيها للطالب إلى 1100 جنيه، وهو قرار حديث من الجامعة مع السعي إلى زيادته مرة أخرى.

ملف المصاريف المرتفعة في جامعة الإسكندرية

وأوضح أنه سيتم العمل مع ملف المصاريف المرتفعة بشكل كبير وتشكل عبئا على طلاب جامعة الإسكندرية، الأمر الذي يجعلهم يعملون على وسائل لتقسيط المصاريف التي تتراوح قيمتها من 1500 إلى 3000 جنيه للحكومي والخاص وفقاً لرؤية كل كلية، وهو ما سبب استياء لعدد من الطلاب.

ولفت إلى العمل على توفير المناهج للطلاب بدون وضعها على قيمة المصاريف، وتوفير الكتب الإلكترونية لمنتسبي صندوق التكافل حتى يتثنى لجميع الطلاب تحصيل المناهج الدراسية ومذاكرتها بالشكل الأنسب.

إعلان نتيجة انتخابات اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية 2021-2022

يأتي ذلك بعدما أعلنت مساء أمس، نتيجة المرحلة الأخيرة للانتخابات الطلابية بجامعة الإسكندرية للعام الجامعي 2021 - 2022، والتي أسفرت عن فوز الطالب عمرو مبروك عبد المجيد، بالفرقة الرابعة بكلية العلوم، بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، والطالب فادي أشرف احمد، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية بنين، بمنصب نائب رئيس الاتحاد، حيث جرت عملية الانتخاب على منصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه بالاقتراع السري، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، ومشاركة رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية بكليات جامعة الإسكندرية.