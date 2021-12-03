إيمان الحصري: لما كنت تعبانة إخواتي مهدوا لبنتي إني مش هبقى موجودة

ظهرت الإعلامية إيمان الحصري، في أول لقاء تلفزيوني بعد رحلة علاج طويلة مرت بها، وذلك خلال «برومو» نشره برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الفنانة إسعاد يونس، والمقرر إذاعة الحلقة الاثنين المقبل، في تمام الساعة 11 مساء، وكشفت خلاله عن العديد من الأسرار والتفاصيل خلال فترة مرضها، منها أن أشقاءها مهدوا لابنتها نبأ رحيلها.

إيمان الحصري: نزلت غرفة العمليات 7 مرات وأخدت بنج كلي 21 يوم

وقالت الإعلامية إيمان الحصري خلال «برومو» البرنامج: «7 مرات بنزل غرفة العمليات وأخد بنج كلي 21 يوم، الرحلة دي إن يا رب مش أرجع زي ما كنت لكن أرجع كويسة».

وتابعت: «أي غلطة فيها حياة، وطول الوقت بقول لإخواتي أكيد ده كابوس، في اليوم ده سمعت وشوفت في عينيهم كلهم إنه خلاص، بدأوا يجيبوا حد لبنتي يمهدوا لها إن مامتها مش هتبقى موجودة».

أول ظهور للإعلامية إيمان الحصري

وحصد ظهور الإعلامية إيمان الحصري، ردود فعل واسعة خلال الأيام الماضية، فور ظهورها على الشاشة بعد غيابٍ دام لأكثر من مائتي يوم تقريبًا، إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة وما تلاها من مضاعفات صحية وسفرها للخارج بشأن استكمال رحلة العلاج.

وجاء ظهور الإعلامية إيمان الحصري، كمُقدمة حفل افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر، الخميس الماضي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مفاجأة كبيرة للجمهور وكذلك أصدقائها بالوسط الإعلامي، إذ جرى استقبالها بحفاوة شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعربت الإعلامية إيمان الحصري، عن سعادتها بردود فعل الجمهور، بعد ظهورها على الشاشة، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «شكرًا من قلبي على كل دعوة صادقة وكل كلمة حلوة.. شكرًا على كم الحب اللي شوفته خلال الشهور اللي فاتت.. يا رب دائمًا أفضل كدة في قلوبكم».

وكانت إيمان الحصري تعرضت لأزمة صحية، منذ يوليو الماضي، أبعدتها عن شاشات التليفزيون، وتواصل رحلة علاجها منذ ذلك الوقت، وقالت إنها خاضت تجربة صعبة للغاية، ولا تزال تعيش فترات حرجة لم تتنه بعد غير أنها تثق في قدرتها على تجاوز الألم بفضل دعوات الجمهور ومحبيها.