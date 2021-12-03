أخبار البحيرة اليوم.. مصرع وإصابة 5 أشخاص وافتتاح 5 مساجد

شهدت محافظة البحيرة اليوم عددا من الأحداث المهمة، حيث نظمت جامعة دمنهور قافلة سكانية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار حيث تم خلال القافلة تقديم الخدمات التالية الكشف على «24 نساء - 400 أطفال - 300 باطنة - 140 عظام - 200 أنف وأذن - 210 جلدية»، كما تم صرف أدوية مجانية وعمل تحاليل سكر وقياس ضغط لعدد 450 حالة.

افتتاح عدد 5 مساجد جديدة بمراكز الدلنجات

كما شهدت محافظة البحيرة اليوم افتتاح عدد 5 مساجد جديدة بمراكز الدلنجات - دمنهور - حوش عيسى أبو المطامير بتكلفه إجمالية بلغت 6 ملايين و900 ألف جنيه جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف وتلك المساجد هي:

كما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة الجميع، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن تحرير 85 محضرا متنوعا ما بين إشغالات وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وإعلانات دون ترخيص بمركزي كوم حمادة وأبو المطامير، كما تم رفع 658 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق الشوارع والميادين.

ونظمت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة بقيادة الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات على مدار يومين بقرية الوفائية بمركز الدلنجات أسفرت عن الكشف على 2060 من أهالي القرية.

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمركزي كوم حمادة والمحمودية عن إزالة 21 حالة تعدٍ على مساحة بلغت 5348 م٢ عبارة عن تنفيذ عدد 19 قرار إزالة بمساحة 4898 م ولاية النيل بكوم حمادة.

وأكد «آمنة» استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

مسن يلقى مصرعه إثر سقوطه من عربة كارو

كما لقي مسن مصرعه إثر سقوطه من عربة كارو بقرية الكومي التابعة لمركز شبراخيت، فيما أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء انقلاب سيارة ملاكي بوادي النطرون، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة، كما لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من أعلى منزله بمركز إيتاي البارود وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.