مصرع طفل سقط من أعلى منزله بنكلا العنب في البحيرة

لقى طفل مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثاني من منزله بقرية نكلا العنب التابعة لمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة ايتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة طفل، إثر سقوطه من أعلى منزله بقرية نكلا العنب التابعة لذات المركز وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

بالانتقال والفحص تبين وفاة «معاذ، م. أ» 3 سنوات، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ايتاي البارود العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.