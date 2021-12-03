مصرع مسن إثر انقلاب عربية «كارو» بقرية الكومي في البحيرة

لقي مسن مصرعه إثر انقلاب عربة كارو بقرية الكومي التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة اليوم، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة شبراخيت يفيد استقبال المستشفى جثة مسن إثر انقلاب عربة كارو بنطاق ذات المركز، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفي

بالانتقال والفحص تبين وفاة «محمد إبراهيم محمد الكومي» 70 عاما، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبراخيت العام تحت تصرف النيابة العامة لبيان سبب الوفاة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.