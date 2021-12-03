أخبار البحيرة اليوم.. تطوير مستشفى مبرة كفر الدوار وحملات رقابية

شهدت أخبار البحيرة اليوم، عددا من الأحداث الهامة، حيث قامت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بحملة مكبرة لمتابعة المدارس للعام الدراسي، حيث تم المرور على 13 مدرسة بالإدارة التعليمية بحوش عيسى لمتابعة التزام جميع العاملين بتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومتابعة الانضباط الإداري بها.

حملات رقابية على المدارس

وتبين من خلال المرور وجود 50 حالة غياب بعدد 13مدرسة بدون سند قانوني، ووجود 79 حالة ترك عمل بمدرستين والإدارة التعليمية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات إزالة التعديات

هذا وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 85 حالة تعدى على مساحة بلغت 14535 مترا بنطاق 8 مراكز.

وشهدت أخبار البحيرة افتتاح قصر ثقافة دمنهور العرض المسرحي (أمر تكليف)، على مسرح قصر الثقافة من إنتاج البيت الفني للمسرح، ضمن مبادرة «المواجهة والتجوال»، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة لنبذ العنف والتطرف، حيث يستمر العرض يومي الخميس الساعة الواحدة ظهرا والجمعة السابعة مساء، بمسرح دمنهور، والسبت والأحد القادمين بمسرح قصر ثقافة وادي النطرون.

وصرحت إيمان مكاوي، مدير دار الأوبرا، أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ستنظم حفلًا فنيًا احتفاءً بذكرى كلا من الموسيقارين رياض السنباطى محمد الموجى، اليوم الجمعة 3 يسمبر، على مسرح أوبرا دمنهور، تحييه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار.

متابعة الانضباط الإداري

كما وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية والصحية، أسفرت عن إحالة 33 من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات، للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدن سند قانوني، و23 من العاملين بالمصالح الحكومية والوحدات الصحية بمركز شبراخيت للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وشهدت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، الندوة التي نظمها مركز إعلام دمنهور بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية أحباب المصطفى لتنمية المجتمع بدمنهور بعنوان «دور المجتمع المدني في دعم ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة».

وأكدت نائب المحافظ على الجهود الكبيرة التى تقوم بها المحافظة، وأوجه الدعم والرعاية اللازمة لذوي الهمم والقدرات الخاصه بالتنسيق مع كل الجهات المعنية للعمل على دمجهم في المجمتع وتلبية احتياجاتهم.

تطوير مستشفى مبرة كفر الدوار

وأشار محافظ البحيرة أنه تم البدء فى خطة إخلاء جزئي لمستشفى مبرة كفر الدوار للتأمين الصحي تمهيدا لتطوير المستشفى وإعاده إنشائها طبقا للمواصفات الواردة بالكود الخاص بالتأمين الصحي الشامل ووفق أحدث النماذج والتقنيات والمواصفات العالمية.