إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي البحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مصر - إسكندرية الصحراوي» الكيلو 71 اتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

بلاغ بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: «إسلام خالد محمد 28 سنة، من المنيا مصاب بجرح بالرأس وكدمات متفرقه بالجسم، محمود زين محمد 27 سنة من المنيا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الذراعين، وفوزي عبد العزيز عبد العزيز 48 سنة إسكندرية، مصاب بنزيف في المخ وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم»، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.